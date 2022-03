Covid. Omicron 2 spinge i contagi anche in Sicilia. Azzerati i controlli

16/03/2022 06:00:00

Il Covid è tornato a correre in Sicilia e in provincia di Trapani spinto da Omicron 2. Anche se c’è un clima da liberi tutti e a due settimane dalla fine dello stato di emergenza si fanno pochi controlli.

Motivo della crescita dei contagi è, come hanno accertato gli esperti, la nuova variante Omicron 2, più veloce a diffondersi del ceppo originario. Secondo gli studi ha una capacità di diffusione del 30% in più, ed è la variante più contagiosa di sempre.

Omicron 2 sembra colpire di frequente l'intestino. I 6 nuovi sintomi sono nausea, diarrea, vomito, dolore addominale, bruciore di stomaco e gonfiore. Fino a questo momento eravamo abituati a sintomi come febbre, tosse, respiro affannato, stanchezza, dolori muscolari, mal di testa, possibile perdita di olfatto o sapori, mal di gola o voce rauca, congestione nasale.



Gli esperti concordano che vaccini attualmente in uso sono efficaci contro la sottovariante BA.2, meglio conosciuta come Omicron 2.

In Sicilia circa il 50% dei positivi è stato contagiato con Omicron 2. In una settimana i contagi sono aumentati del 40% sull’isola. Impennata di casi anche in provincia di Trapani, dove i positivi sono oltre 11 mila.

Il tutto mentre si attende la road map del governo sugli allentamenti alle restrizioni, tra cui il green pass, dopo il 31 marzo. Intanto si fanno pochi controlli, se non per niente.

La Prefettura di Trapani, ad esempio, ogni settimana pubblica il report sui controlli anti-Covid effettuati nel territorio. E l’ultimo bollettino, quello dal 28 febbraio al 6 marzo, non riporta nessun controllo effettuato nel territorio. La settimana precedente, invece, a 2916 persone è stato controllato il green pass dalle forze dell’ordine, di queste 2 sono state sanzionate. 498 attività commerciali sono state controllate, 3 i titolari sanzionati, un’attività chiusa temporaneamente.



I numeri in provincia di Trapani

Cresce ancora il numero dei positivi al Covid19 in provincia di Trapani.

Sono 11.450 le persone contagiate, e al netto di 242 negativizzati, secondo i dati diffusi dall'Asp di Trapani martedì 15 marzo, in un giorno si sono registrati 1.248 nuovi casi.

Degli oltre 11 mila casi 10.583 sono asintomatici (ieri 9.668). Sono in totale 59.253 guariti dall'inizio della pandemia e 590 morti.

Sul fronte ospedaliero: zero ricoverati in terapia intensiva, 16 pazienti si trovano in terapia semi-intensiva (uguale), 36 in degenza ordinaria (-2), 10 in Rsa Covid hotel (-2).

Questa la situazione per città (tra parentesi il dato del giorno precedente): 2.385 a Marsala (2.046), 1.505 a Mazara del Vallo (1.416), 1.349 a Castelvetrano (1.289), 1.044 ad Alcamo (906), 1.001 a Trapani (942), 592 a Partanna (531), 509 a Campobello di Mazara (460), 405 a Petrosino (362), 375 ad Erice (350), 367 a Santa Ninfa (341), 365 a Salemi (325), 311 a Castellammare del Golfo (295), 198 a Calatafimi Segesta (203), 190 a Gibellina (179), 180 a Pantelleria (163), 164 a Valderice (161), 116 a Salaparuta (110), 111 a Paceco (106), 81 a Custonaci (83), 48 a San Vito Lo Capo (50), 47 a Favignana (45), 41 a Vita (33), 37 a Poggioreale (29), 29 a Buseto Palizzolo (20), 0 a Misiliscemi (0).

I dati in Sicilia

Sono 6.099 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, ieri erano 2.516. A questi la Regione Sicilia ne aggiunge altri 1.137 relativi a giorni precedenti al 15 marzo. L’Isola è al settimo posto in Italia per contagi, al primo il Lazio con 10.562. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 31.025 test, con il tasso di positività che schizza dal 14 al 19,6%. Ventiquattro i morti (tutti relativi a giorni precedenti), 3.919 i guariti. Nelle rianimazioni sono ricoverate 59 persone (-6), in area medica i pazienti sono 882 (+22).

Questi i dati del contagio nelle singole province: Messina 1.385, Palermo 1.369, Agrigento 1.244, Catania 756, Siracusa 702, Ragusa 662, Trapani 487, Caltanissetta 452, Enna 179.

Il virus in Italia

In tutta Italia sono 85.288 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 28.900). Le vittime sono invece 180 (ieri 129). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 587.015 (ieri 204.877). Il tasso di positività è al 14,5%, in leggero aumento rispetto al 14,1% di ieri. Sono invece 502 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 51. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.473, ovvero 5 in più rispetto a ieri.