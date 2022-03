Marsala, al via i festeggiamenti di San Giuseppe

16/03/2022 22:00:00

Tutto pronto a Marsala per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe presso la parrocchia Maria Ss. delle Grazie al Puleo di Marsala. Fino a sabato 26, dalle 15 alle 18, è possibile visitare l’altare allestito all’interno della parrocchia. Venerdì 18, alle ore 18 e sabato 19, alle ore 11, santa messa e benedizione dei pani.

La festa di San Giuseppe è una delle feste più antiche della tradizione religiosa che nei secoli si è rinnovata in un mix tra fede e folklore. I primi a celebrare la festa di San Giuseppe furono i monaci benedettini nel 1030, seguiti dai servi di Maria nel 1324 e dai francescani nel 1399, la festa divenne poi canonica per la Chiesa Cattolica nel 1621 grazie a Papa Gregorio XV. Fino al 1977, il giorno di San Giuseppe era considerato in Italia festivo anche agli effetti civili ma con legge 5 marzo 1977 n. 54, questo riconoscimento fu abolito e da allora il 19 marzo divenne un giorno feriale.

A Marsala oltre alla parrocchia di Maria Ss. della Grazie, da anni anche la Parrocchia di Sant’Anna, prepara il tradizionale “Ammitu di San Giuseppi”, simbolo del banchetto eucaristico fatto dal popolo. Ed è tipico della festa “U pani ri San Giuseppi” (il pane di San Giuseppe) e la preparazione degli altari dove si preparano le composizioni tra pani e dolci, con l'immancabile dolce tipico della festa lo "sfingione di San Giuseppe".