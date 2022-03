Alcamo, chiesto finanziamento da 430 mila euro per ponti e strade

17/03/2022 09:00:00

La Direzione 4 Opere Pubbliche del Comune di Alcamo ha inviato la richiesta di finanziamento al Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno relativa alla progettazione esecutiva dei lavori dei Lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza dei Collegamenti Viari a nord della Città.



La richiesta riguarda la progettazione e la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti per un importo di 429.665,00, mentre il costo complessivo del progetto è di 6 milioni e 700 mila euro.

Dichiara l’assessore alle Opere Pubbliche, Vittorio Ferro: “l’area interessata dall’intervento è piuttosto vasta, ed è ubicata nel settore nord del territorio urbano; il progetto riveste un’importanza rilevante sia per migliorare il sistema infrastrutturale stradale nel suo complesso, apportando benefici per i trasporti e conseguentemente per la sicurezza, che vantaggi ambientali”.

Continua l’Assessore che “in particolare gli interventi interessano la viabilità comunale che attraversa la parte Nord del Centro abitato di Alcamo e consistono nella razionalizzazione e messa in sicurezza dei collegamenti viari, verificando la possibilità di prolungamento della via Vivaldi e la creazione del cavalcavia e dello svincolo tra la stessa e la statale 113, nonché l’adeguamento del tratto di Regia Trazzera e creazione dello svincolo sulla SP 47”.