Covid nel trapanese, 11.082 i casi positivi. Sono 1.053 nelle ultime 24 ore

17/03/2022 16:13:00

Dopo alcuni giorni in risalita tornano a scendere i numeri degli attuali positivi al Covid-19 in provincia di Trapani. Sono 11.082 i casi secondo quanto comunicato dall'Asp trapanese, ieri erano 12.458. I nuovi casi sono 1.053, mentre si registrano 2.429 nuovi negativizzati e nessuna vittima. I guariti totali dall’inizio della pandemia sono 61.843 guariti (ieri 59.414) i morti sono 591.

Sul fronte ospedaliero, nessun ricoverato in terapia intensiva, sono 16 quelli terapia semi-intensiva (uguale a ieri), 36 in degenza ordinaria (ieri erano 32), 13 in Rsa Covid hotel (ieri 10). Tamponi molecolari parziali eseguiti sono 196 molecolari. Sono 1.285 quelli per la ricerca dell’antigene.

Qui i dati degli attuali positivi nei 25 comuni trapanesi rispetto, tra parentesi il dato di ieri: 2.377 a Marsala (2.651), 1.413 a Mazara del Vallo (1.609), 1.299 a Castelvetrano (1.452), 1.062 ad Alcamo (1.145), 958 a Trapani (1.131), 612 a Partanna (625), 512 a Campobello di Mazara (539), 363 a Salemi (409), 361 a Santa Ninfa (395), 356 ad Erice (406), 350 a Petrosino (416), 297 a Castellammare del Golfo (334), 186 a Gibellina (198), 167 a Calatafimi Segesta (230), 154 a Pantelleria (188), 150 a Valderice (176), 103 a Paceco (115), 85 a Custonaci (103), 66 a Salaparuta (123), 50 a Favignana (51), 48 a Vita (42), 45 a Poggioreale (42), 38 a San Vito Lo Capo (47), 30 a Buseto Palizzolo (31), 0 a Misiliscemi (0).