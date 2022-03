Elicottero dell'Aeronautica di Trapani soccorre un uomo colpito da malore 

19/03/2022 08:58:00

La scorsa notte (18 marzo 2022) un elicottero dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) di Trapani, è intervenuto in soccorso di un uomo di 74 anni colpito da una crisi ipertensiva, imbarcato sulla nave tedesca Sea Eye 4.



L’equipaggio, in prontezza d’allarme con elicottero HH-139B, ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) e alle ore 22:45L è decollato, dopo aver imbarcato un medico e un paramedico, in direzione della nave posta a 100 miglia nautiche ad ovest della Sicilia.



Il mare molto mosso (6 della scala Beaufort) e l’intenso vento (35 nodi) hanno reso il soccorso molto impegnativo a causa dell’ampio movimento di beccheggio dell’imbarcazione. L’uomo è stato recuperato con l’ausilio del verricello e accompagnato all’Aeroporto Militare di Trapani-Birgi dove c’era ad aspettarlo un’ambulanza per i successivi accertamenti presso l’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.



L’equipaggio una volta atterrato nella base aerea di Trapani-Birgi, alle ore 01:20L del mattino, ha ripreso la prontezza per il servizio S.A.R. Nazionale, predisponendosi per l’eventualità di un ulteriore intervento.