Marsala e l'acqua potabile introvabile

21/03/2022 09:30:00

L'amministrazione comunale di Marsala ha comunicato nei giorni scorsi dove si trova l'acqua potabile, e dove sono le fontanelle da cui prelevare l'acqua. Peccato che alcune sono chiuse, inutilizzate da parecchi anni e senza rubinetti.

Come ci racconta un nostro lettore, Giovanni, che avendo scaricato la mappa di dove si trovano i serbatoi di acqua potabile, sicura, pubblicato dal comune di Marsala carico di bidoni, è andato a Birgi a cercarne uno di questi punti d'acqua.

"Siccome non sapevo bene dove fossero, avendo pubblicato il comune di Marsala una mappa indegna ed illeggibile ( non sanno usare nemmeno

Google Maps ) mi sono fermato a prendere un caffe da saro ed ho chiesto direttamente a lui. Gentilissimo Saro che era alla cassa: 'ma perche me lo chiede?' 'Per riempire i bidoni, mi sono stufato si comperare acqua minerale per cucinare'".

Il serbatoio è lì a 50 metri dal bar-ristorante. Ma "da 40 anni e da quando sono qui non ho mai visto nessuno che lo riempisse, hanno rubato persino i rubinetti". In effetti c'è un serbatoio in cemento del secolo scorso, "quattro tubi che escono che dovrebbero aiutarci a superare il periodo, ma di acqua nemmeno una goccia. Secco, da anni suppongo, e di rubinetti nemmeno uno, li hanno tagliati e se li sono portati via, d’altronde, avranno pensato, qui che ci stanno a fare?".