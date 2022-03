Ecco dove si può bere l'acqua a Marsala

16/03/2022 09:20:00

Come anticipato ieri da Tp24 la situazione dell'acqua con alti valori di nitrati non prevede una soluzione a breve termine (potete leggere qui), ma nella zona Nord, il cui approvvigionamento avviene tramite la condotta di Bresciana, gestita da Siciliacque, è potabile, e i cittadini possono utilizzarla. C'è, dunque, una revoca parziale dell'ordinanza che permette l'utilizzo in alcune aree della città.

“Una revoca parziale, ma che considero un passo avanti rispetto alla situazione venutasi a creare lo scorso mese, afferma il sindaco Massimo Grillo. Ripristinare la potabilità dell'acqua comunale è una priorità cui prestiamo quotidiana attenzione sia con monitoraggi e analisi, sia con le manovre di miscelazione delle acque. Nella zona nord, il passaggio della condotta gestita da Siciliacque ha permesso questo primo risultato ed è già un punto di partenza per sperare di tornare presto alla normalità nella restante parte del territorio marsalese”.

Ecco dove l'acqua è potabile - La perimetrazione dell'area - per la quale si è provveduto a chiudere i collegamenti crociati con l'acquedotto comunale - comprende le contrade San Teodoro, Birgi Novi, Birgi Vecchi, Birgi Nivaloro, San Leonardo e parte di contrada Ettore Infersa. Si tratta delle zone servite dalla condotta di Bresciana - gestita da Siciliacque - le cui acque presentano parametri entro la norma.

Ci sono poi nove punti di approvigionamento attivi, sei nel versante Nord e tre nel versante Sud della città - “Va pure detto che da qualche settimana sono attivi nove punti di approvvigionamento con i quali - sottolinea l'assessore Giuseppe D'Alessandro - assicuriamo alla cittadinanza sia per il prelievo diretto dell'acqua che tramite autobotti, precisando che i tre mezzi in dotazione al Comune sono tutti funzionanti”. In particolare, sei fontanelle sono ubicate nel versante nord: tre in contrada San Teodoro (vicino Torre, in zona Lido e vicino Parcheggio comunale); due in contrada Birgi (Baglio Abele e Strada Provinciale 1 vicino scuola elementare); una in contrada San Leonardo (SP 24 vicino scuola elementare). Gli altri tre punti di prelievo, invece, sono attivi nel versante sud - zona Sinubio - con tre fontanelle e un attacco idrico per il rifornimento delle autobotti, tutti esterni alla recinzione dei serbatoi.

La perimetrazione della zona nord con acqua potabile - dove sono pure indicati i punti di prelievo - e l'Ordinanza sindacale sono visibili sul sito istituzionale alla pagina www.comune.marsala.tp.it