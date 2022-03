Selezione del personale: le 10 regole per trovare la persona giusta

21/03/2022 09:33:00

Diciamocelo: a volte per trovare la persona giusta devi fare anche due o tre prove. Ma quando la trovi, tutto inizia ad andare per il meglio. Cose che prima sembravano impossibili, adesso iniziano a essere svolte e a funzionare. Per esempio, i clienti sui quali non si marginava mai adesso diventano buoni clienti, quelle campagne di marketing che non portavano mai risultati, adesso portano clienti nuovi, il lavoro logistico che ti avevano detto che era impossibile, adesso viene fatto con successo!!!! È affascinante e magico vedere lo sguardo di sorpresa di un imprenditore quando, finalmente, dopo un po’ di scopi falliti, ha trovato la persona giusta: EGLI RINASCE.



I progetti non falliscono a causa dell’idea, della strategia, della visione, dei costi. I progetti si arenano e non vanno per il verso giusto solo QUANDO CI SONO LE PERSONE SBAGLIATE.



Alla fine della fiera, questo articolo vuole dire una cosa sola: TROVA LE PERSONE GIUSTE!

Se vedi che un progetto cui tieni non funziona, mettiti in discussione, ma chiediti anche: ho le persone giuste su questo progetto? Se potessi tornare indietro tornerei ad assumerle? E se la risposta è no, AGISCI IN FRETTA.



Le persone giuste esistono. Uno dei tuoi compiti fondamentali come imprenditore è trovarle e attirarle nella tua azienda.



Oggi vogliamo condividere con te le 10 Regole Fondamentali che ti porteranno a Selezionare Personale Motivato per la tua azienda in un modo semplice ed efficace.



1. HAI DECISO?

Domanda alquanto banale in un contesto del genere, ma ci siamo resi conto che molto spesso in effetti l’imprenditore, preso dallo stress, dal lavoro, dai continui alti e bassi, è soggetto a cambiare idea a riguardo e non ha veramente deciso CHI deve inserire all’interno dell’azienda.

Aver inquadrato la persona, il contesto in cui deve essere inserita, le skill che deve avere per poter ricoprire quel ruolo, sono di fondamentale importanza per INIZIARE a selezionare. Senza un’idea chiara e precisa, rischi di allontanare le persone giuste e inserire le persone sbagliate.



2. NON ESISTE IL CANDIDATO PERFETTO

Se pensi di iniziare la selezione e trovare proprio la persona che stai cercando, con tutte quelle attitudini, di quel sesso, quell’età, con quelle competenze e casomai che possa essere uguale a TE! Beh, sarà molto difficile.

L’OBIETTIVO della selezione è trovare la persona sulla quale siamo disposti ad investire tempo e denaro per farla crescere all’interno dell’azienda.

La grande abilità di un imprenditore è quella di far diventare le persone della nostra azienda come vorremmo che siano, un pò come la mamma vuole educare il proprio figlio.



3. OPERARE CON ABBONDANZA

Abbonda con il Personale della tua Azienda. Inserisci più collaboratori di quanto necessiti veramente. Questo ti permetterà di non essere mai in una situazione di urgenza se qualcuno dei tuoi ragazzi improvvisamente ti abbandona.



4. SELEZIONA PER ATTITUDINE E NON PER COMPETENZA

Ricerca la persona che si allinea ai tuoi stessi valori e che ha quelle attitudini (Organizzazione, Autodisciplina, Espansività, Ascolto, Motivazione ecc.) che sono affini al ruolo che deve andare a ricoprire in azienda.



5. UTILIZZA STRUMENTI SCIENTIFICI

Il candidato all’80% dei casi si vende quasi sempre bene durante un colloquio o durante il periodo di prova, poi viene fuori chi è realmente. Quante volte ti è capitato di avere persone che poi si sono rivelate diverse?

Attraverso strumenti scientifici, esempio il nostro Questionario Attitudinale I-Profile, hai la possibilità di aver chiaro sin da subito le attitudini del candidato e capire quale sarà il suo rendimento nel lungo periodo in quel ruolo in azienda.



6. STANZIARE UN BUDGET ADEGUATO

Le scelte son due.

O continui ad inserire persone in azienda che ti capitano sotto mano, figli di…, cugino di…, e avrai sempre il solito turnover di persone che entrano e escono dalla tua azienda senza ascoltarti facendoti sprecare una marea di soldi tra consulente del lavoro, buste paga, contributi ecc.

Oppure decidi di voler investire PRIMA per indirizzare la selezione alle persone migliori che il mercato offre al momento.



7. SEMPRE IN SELEZIONE

Uno degli errori più comuni è che si entra in selezione quando abbiamo necessità e, dunque, siamo in urgenza.

In questi momenti ti metteresti in azienda chiunque per rimediare subito al problema e se pensi di investire del denaro e aspettare 20 giorni ti vengono i capelli dritti.

Questo è uno dei motivi per il quale non riesci a trovare i campioni ma solo i “meno peggio”.

La tua azienda deve essere costantemente in selezione, avere pazienza e dedicare del tempo di valore periodicamente per verificare potenziali figure idonee da tenere in considerazione.



8. PREPARA L’AZIENDA

Prima di iniziare la selezione, hai badato bene che questa sia pronta davvero a ricevere persone forti e di valore? Questo è un altro punto cardine per attrarre i campioni.

L’ambiente all’interno della tua azienda com’è? Si percepisce ordine, comunicazione e entusiasmo? Le persone si sentono valorizzate?

Il campione ha un livello di necessità molto più alto rispetto agli altri, e la maggior parte delle volte se l’azienda non riesce a trovare persone valide è proprio perchè ancora manca uno stile di gestione che sia assonante alle loro caratteristiche.



9. AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE NEL PRIMO PERIODO

La selezione non finisce dopo che la persona è stata scelta e inserita in azienda. Questa idea è una delle cause per l’alto tasso di abbandono dei neoassunti.

Dopo che viene inserita una persona in azienda è assolutamente necessario che venga seguita in un piano di inserimento che la possa guidare a adattarsi all’ambiente, conoscere i colleghi, capire davvero il suo ruolo e le mansioni che deve compiere.

Tutto questo lavoro verrà agevolato se, prima di tutto, hai dedicato del tempo di valore alla creazione di mansionari e procedure che lo aiuteranno a capire e faranno risparmiare buona parte del tempo a te.



10. METTI IN PRATICA QUANTO SOPRA

La differenza tra la teoria e la pratica è tanta roba.

STUDIO EVOLUTO ha aiutato tanti imprenditori a trovare le persone giuste per le loro aziende.

Sappiamo bene che la selezione per le aziende è un aspetto chiave dove sei tu il protagonista… e se vorrai farlo insieme a noi ne saremo felici.

