Xitta, rinvenuto un cane ferito. Appello dell'Oipa

22/03/2022 09:46:00

Si chiama Myra è un cane di razza Simil Corso, femmina, ed è stata ritrovata nella frazione trapanese di Xitta. La bestiola era denutrita ed aveva una vistosa ferita sul collo. A recuperarla sono stati i volontari dell'Oipa che l'hanno poi trasferita in un ambulatorio veterinario per sottoporla alle cure del caso. “Gli stalli presso i nostri volontari – dice Baldo Ferlito, responsabile Oipa di Trapani i sono terminati. Siamo stracolmi di cuccioli e quando Myra sarà dimessa, avremo grandi difficoltà nel pagare anche uno stallo per lei, non tenendo conto di eventuali cure che probabilmente dovrà fare una volta uscita dell'ambulatorio”. Da qui l'appello alla cittadinanza “affinchè ci aiuti a trovarle una adeguata sistemazione”