Ginnastica Artistica: Cinque Ori per i Diavoli Rossi ai Regionali Individuali Silver Femminili di Capo d'Orlando

22/03/2022 07:52:00

Si è svolta Domenica 20 Marzo 2022 a Capo D’Orlando (ME) la prima prova del Campionato Regionale Individuale Silver di ginnastica artistica femminile. La Polisportiva Diavoli Rossi, reduce dalla vittoria assoluta di tutte le gare a squadre da poco concluse, ha schierato su tutti i livelli e nelle diverse categorie ben 10 ginnaste (4 sono dovute rimanere a casa per covid), conquistando 5 ori, 2 argenti e 1 bronzo, nonostante le atlete abbiano dovuto rinunciare alla presenza e costante guida dei loro allenatori, i tecnici federali Monica Colicchia e Gianluca Gimondo, anche loro bloccati a casa dal virus ma non per questo meno presenti accanto alle ginnaste. Orgogliosi di quanto hanno saputo mettere in pratica le giovani atlete, di età compresa tra i 9 e i 18 anni, i tecnici si dicono molto soddisfatti dei risultati e non solo di quelli in classifica, bensì della dimostrazione che l’allenamento sportivo giovanile di cui da anni si occupano, processo guidato di maturazione fisica e psicologica, ha portato i suoi frutti. Il principale obiettivo della preparazione sportiva giovanile, infatti, è quello di una costruzione di base delle capacità motorie e di uno sviluppo armonico generale del fisico in un contesto di educazione e formazione della personalità. E’ per questa ragione che le ginnaste della Polisportiva Diavoli Rossi hanno dimostrato di essere delle vere atlete, che pur in difficoltà non si sono arrese. E grazie alla splendida amicizia dei tecnici marsalesi con il tecnico palermitano Gabriella Grispo, tesserato per l’anno con la Polisportiva Diavoli Rossi, le ginnaste sono potute scendere in campo e hanno potuto sotto la sua magistrale guida, riportare tante vittorie.

Questi i risultati ottenuti: 1^ classificata nel livello LC categoria A2 Quyet Cerami; 1^ classificata nel livello LC categoria Senior 2 Giorgia Barraco; 1^ classificata nel livello LC3 categoria Junior 1 Xia Cerami; 1^ classificata nel livello LD categoria A3 Martina Amodeo; 1^ classificata nel Livello LE3 Categoria Junior 3 Maria Barraco; 2^ classificata a meno di un soffio dalla prima, nel livello LC categoria A3 Sofia Genovese; 2^ classificata nel livello LC categoria Junior 2 Chiara Amodeo; 3^ classificata nel livello LC categoria Junior 1 Miriam Venezia; ed infine, 5^ classificata nel livello LC categoria Junior 2 Giada Maltese e 7^ classificata nel livello LC categoria A4 Martina Marchetti.

Certe di poter fare ancora meglio nella seconda ed ultima prova che si terrà il 30 Aprile, le ginnaste dei livelli LC, LD ed LE3 hanno già ripreso gli allenamenti e insieme ai tecnici, ai genitori e ai sostenitori, augurano un grosso in bocca al lupo alle compagne di squadra che saranno impegnate Domenica 27 Marzo a Messina, nella prima prova del Campionato Regionale Individuale, livelli LA3 ed LB.