Marsala. Il Rotary e I Fenici per le api e per l'ambiente

Il Rotary Club Marsala, in collaborazione con l’Associazione I Fenici di Marsala, ha organizzato una lezione sulle api per far conoscere ad un gruppo di bambini, fra i cinque e i dieci anni di età, le nozioni fondamentali su quest’insetto fondamentale nell’equilibrio ambientale.



La lezione è stata tenuta da un apicoltore, Vincenzo Maggio, che ha spiegato ai giovani presenti e ai loro genitori e nonni, lo sviluppo dell’ape, le relazioni sociali all’interno dell’arnia e l’importanza dei prodotti di quest’insetto, soprattutto le proprietà del miele e della propoli.

La lezione è stata preceduta dal saluto del Presidente dell’Associazione I Fenici, Marco Quattrociocchi, e del Presidente del Rotary Club Marsala, Daniele Pizzo, ed entrambi hanno sottolineato che l’interesse per la tutela ambientale deve essere prioritario e partire dall’educazione dei bambini.

Alla fine della lezione è stato distribuito un opuscolo informativo sulle api ed è stato consegnato ad ogni allievo un attestato di partecipazione.



Quest’attività si inserisce nel progetto “S.O.S. Api” che ha visto impegnato il Rotary Club Marsala durante tutto l’anno sociale ed ha visto il Club lilibetano, in partnership con il Distretto 2110 del Rotary International e con una azienda high tech, la 3Bee, adottare alcune arnie per sostenere un gruppo di apicoltori siciliani e svolgere un’azione educativa sul problema della salvaguardia delle api.