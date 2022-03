Oggi a Palermo c'è Italia - Macedonia. O dentro o fuori

24/03/2022 08:03:00

La Nazionale italiana di calcio torna a Palermo per una partita da dentro o fuori. L'Italia campione d'Europa si gioca stasera al Renzo Barbera di Palermo il pass per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 attraverso i play off. Prima la semifinale contro la Macedonia del Nord, con la gara di stasera, alle 20.45.

In caso di successo gli azzurri saranno chiamati a giocare la finale contro la vincente di Portogallo – Turchia. Per l’occasione il commissario tecnico Roberto Mancini ha convocato 33 calciatori.

Mancini si affida al 4-3-3 cercando di fare i conti con le assenza. Sarà una difesa nuova ma un attacco "affidabile". Il ct, infatti, davanti lascerà spazio a Berardi, Immobile e Insigne. Nella Macedonia del Nord da tenere d'occhio Trajkovski in attacco.

La Nazionale, dopo aver lasciato Coverciano, è arrivata a Palermo ieri dove nel pomeriggio ha sostenuto la rifinitura.

Una sfida che ha fatto registrare il "sold out" allo stadio di Palermo che ritrova nell'occasione la capienza al 100% : previsti quindi 33.000 spettatori. Proprio per questo la Figc ha lanciato un invito a tutti i tifosi che si recheranno allo stadio a rispettare le modalità di accesso previste durante l'acquisto dei tagliandi. E per evitare assembramenti e code ai tornelli sono state programmate fasce orarie di accesso ai diversi settori dell'impianto: tribuna coperta e laterale 18-18,30, curva nord 18,30-19, curva sud 19-19,30 e infine gradinata 19,30-20. Per le normative anti-Covid sarà necessario il green pass rafforzato e la mascherina FFP2.