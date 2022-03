26/03/2022 19:26:00

Non solo telefonini, questa volta la mania, forse anche un po' di "follia", è per gli orologi, e in particolare per il MoonSwatch che ha fatto attendere in coda per 24 ore a Palermo diverse centinaia di persone che si sono quasi accampati per cercare di acquistare allo Swatch Store di Palermo il nuovo prodotto, che vede la collaborazione tra Swatch e Omega, dal costo, non proprio economico, di 250 euro.

In via Ruggero Settimo sono arrivati da tutta la Sicilia e hanno atteso diverse ore senza dormire pur di non perdere il posto in fila.

C'è chi è partito da Messina, ovviamente tanti giovani ma ci sono anche genitori che attendono al posto del figlio. Ma c'è chi, dopo aver fatto ore di fila, è stato escluso.