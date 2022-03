Mazara, è Morgana Bono la diciassettenne vittima dell'incidente sulla SS115

27/03/2022 15:21:00

18:40 - Si svolgeranno domani, lunedì 28 marzo, alle ore 15 presso la Cattedrale di Mazara del Vallo i funerali di Morgana Bono, la giovane di 17 anni morta al Policlinico di Palermo a seguito dell'incidente di venerdì' sera lungo la statale 115 tra Campobello e Mazara. Potete leggere qui il nostro articolo.

Morgana è figlia di Francesco Bono, un militare della Capitaneria di Porto molto conosciuto a Mazara. Tanti i messaggi di cordoglio delle istituzioni locali. Sono molto gli amici di famiglia che in questo momento si stringono ai genitori e al fratellino di Morgana. "Tremenda notizia, l'ho vista crescere, fiorire e diventare un ragazza meravigliosa. Sono vicina alla famiglia con tutto il mio affetto" scrive Anna.

"Dolce Morgana - aggiunge Lea - veglia sui tuoi cari sei un dolce angioletto Lassù". Un'altra amica, Annalisa: "Non ci sono parole che possano alleviare un dolore così grande, sono sentitamente vicina alla famiglia".

Arriva anche il cordoglio della società RV e del Corpo Nazionale Guardie ai Fuochi: "Oggi, la nostra Città, piange la scomparsa di una piccola ragazzina, deceduta a causa di un incidente stradale, avvenuto nel percorso alternativo, dovuto alla chiusura momentanea del ponte Bocca Arena. Oggi, non è il giorno di inutili e sterili polemiche, ma è il giorno di stringersi attorno al dolore di una famiglia che mai nessuno potrà colmare".

15:20 - Non ce l'ha fatta Morgana Bono, la diciassettene di Mazara del Vallo rimasta coinvolta nell'incidente di venerdì sera sulla strada statale 115 tra Campobello e Mazara (potete leggere qui). Le due giovani si trovavano a bordo di uno scooter e si scontrate frontalmente con un'auto guidata da un medico che marciava in direzione Mazara del Vallo.

Morgana che era insieme ad un'amica - rimasta ferita ad un piede e ad una mano - era stata trasferita, dopo un primo soccorso all'ospedale Vittorio Emanuiele II di Castelvetrano, con l'elisoccorso al Policlinco di Palermo, dove, purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita.

La notizia della morte della giovane è stata comunicata dall'aministrazione comunale sulla pagina facebook del Comune di Mazara del Vallo: "la comunità mazarese piange una giovane vita spezzata da un incidente stradale. Morgana purtroppo non ce l’ha fatta. Alla famiglia Bono il cordoglio e la vicinanza dell’amministrazione comunale".

Non mancano, in questa tragica occasione per la giovane vita spezzata di Morgana, alcune riflessioni su quanto accaduto e che purtroppo collegano l'evento alla chiusura del ponte Arena. "Non voglio dilungarmi con polemiche e discorsi paranoici legati alla politica locale. Neanche esprimere pareri in merito ai disagi causati ai cittadini di Contrada Bocca Arena. Ma chiunque abbia la responsabilità dei lavori al ponte Bocca Arena, ha sulla coscienza la morte di una ragazza di 17 anni di Mazara, deceduta a seguito dell'incidente, per avere percorso una strada alternativa per tornare da Quarara. Vergognatevi!", cosi scrive Peppe, un cittadino di Mazara, sul suo profilo facebook.