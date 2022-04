Volley serie D maschile, oggi iniziano i play-off

01/04/2022 21:50:00

Debutto in casa contro Volley Valley Funivia dell’Etna.



Dopo un’entusiasmante prima parte di stagione in cui l’Arredall Entello ha dominato il girone B della Serie D maschile con otto vittorie in altrettanti match, ecco che da oggi comincia il cammino nei play off promozione per la Serie C. Si entra di fatto nella fase decisiva della stagione. Dopo il turno preliminare appena citato, le prime tre classificate dei gironi A e B danno vita ad un unico torneo – formato quindi da sei squadre - al termine del quale le prime tre saranno promosse di diritto in Serie C. Prevista la formula all’italiana con gare di andata e ritorno. L’Arredall, sulla sua strada, troverà l’Asd Sportisola, l’Ssd Trinisi, l’SP Hobby Volley, il Team Volley Messina e il Volley Valley Funivia dell’Etna, primo avversario il 2 Aprile alle 17.30 al Pala Cardella di Erice. «Partita importante, da non sottovalutare visto che la compagine catanese si è posizionata al terzo posto dell’altro girone – dichiara coach Piervito Vulpetti -. Sarà fondamentale partire bene, lo faremo tra le mura amiche; ahimè veniamo da due settimane di inattività. Non accetterò alcun relax mentale, cercheremo di affrontare la gara nel migliore dei modi cercando di prenderci i tre punti per cominciare al meglio nell’ottica dell’obiettivo per cui lottiamo. Non ci arriviamo al meglio dal punto di vista fisico ma ho avuto ottime risposte da chi si sta allenando».



Si gioca sempre di sabato, anche nei campionati del settore femminile. In Serie D, la Gesan Bussolaweb – che al momento occupa il quarto posto a 19 punti – sarà attesa in trasferta dall’esame Volley Club Sciacca, a 15 punti. Si giocherà alle 17 all’impianto sportivo Sicilia Sport di Sciacca. A Palermo invece l’impegno delle ragazze di coach De Gregorio in Serie C. Scontro diretto con il Palermo Mondello Volley: infatti, le ericine sono in vantaggio di due punti, 26 contro i 24 della compagine palermitana. Fischio d’inizio fissato alle 18.30.