Ingresso libero per Sigel Marsala-PVT Modica, match che per le locali può valere la salvezza aritmetica

03/04/2022 08:50:00

Oggi 3 aprile alle ore 17.00 la Sigel Marsala riceverà Egea PVT Modica, altro sestetto-matricola di questa A2. Il concentramento che si svolgerà al PalaBellina vedrà una di fronte all'altra nel posticipo del terzo e penultimo turno di andata di Pool Salvezza le due formazioni finora imbattute da quando è stato dato il via alla nuova fase. Ed anche tra le più in forma considerato che entrambe hanno raggranellato nelle prime due giornate cinque punti. Con i suoi dodici punti la compagine del neotecnico Luca D'Amico (ha iniziato sulla panchina della Tenaglia Altino questa annata di A2) andato a sostituire il collega Enrico Quarta, si trova al settimo posto e domenica scorsa con avversaria Assitec Volleyball Sant'Elia ha conquistato la sua prima vittoria interna della stagione. Le altre due vittorie, già con alla guida del team D'Amico, erano state conquistate a Milano contro il Club Italia all'ultima giornata di regular-season del girone "B" e a Lanciano contro la Tenaglia Altino all'esordio di Pool il 20 marzo scorso. Tra le fila iblee si annoverano due ex sigelline: Silvia Antonaci azzurra nella stagione di B1 2014/2015 e Joelle M'bra alla Sigel Marsala in B1 nell'annata 2016/2017. Entrambe furono allenate da Francesco Campisi, attuale Team Manager della Sigel Marsala. Partita dell'ex anche per la nostra Marialaura Patti che è stata all'ombra del castello dei Conti tra il 2019 e il 2020 disputando il campionato di B1. Le aquile biancorosse presentano nel roster un'atleta del nostro territorio. Si tratta del libero castelvetranese classe 1997 Elena Ferrantello che è anche tra le superstiti della scorsa annata di B1.