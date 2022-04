La Sarco il 7 aprile all'ECOMED. La filiera del Vetro in Sicilia: a Marsala un successo di economia circolare

06/04/2022 09:37:00

Chi potrebbe immaginare che in Sicilia, ed in particolare a Marsala, si realizzi uno dei più performanti cicli virtuosi dei rifiuti? IL VETRO!

Nato da una congiuntura favorevole, accompagnata da un serio e lungo impegno civile e industriale, ha determinato la possibilità di implementare una filiera tutta siciliana, grazie alla quale i rifiuti di vetro sono raccolti, recuperati, riutilizzati e pronti per un nuovo ciclo di vita.

Infatti a Marsala, proprio nel cuore della vitivinicoltura siciliana, coesistono due realtà le cui sinergie permettono di apportare un valore aggiunto al settore del vetro.

La prima è un impianto di trattamento del vetro all’avanguardia, la Sarco Srl, che riceve i rifiuti di vetro siciliano, e da questi produce una materia prima seconda (vetro pronto al forno) che, oltre ad essere di alta qualità, è anche certificata RE-GLASS SICILIA (proveniente esclusivamente da rifiuti di vetro raccolti in Sicilia).

La seconda è la O-I Italy SpA: lo stabilimento ubicato a Marsala è l’unico impianto in Sicilia appartenente al più grande gruppo mondiale produttore di imballaggi in vetro. L’O-I Italy Spa, beneficiando della prossimità territoriale con Sarco, riceve la materia prima seconda prodotta da Sarco, e con questa è in grado di produrre nuovi eccellenti imballaggi in vetro.

Si tratta, in particolare, di imballaggi in vetro “100% Sicilia”, che vanno a gratificare i meravigliosi vini siciliani, nota eccellenza mondiale di questa regione.

Al riguardo, è doveroso menzionare uno dei potenziali fruitori delle bottiglie di vetro 100% Sicilia: la casa vinicola Cantine Pellegrino di Marsala, una realtà di grande tradizione ed esperienza che ha abbracciato questa iniziativa, in attuazione della sua politica ambientale e sostenibile, creando un vero e proprio rapporto di rispetto verso una terra da amare, tutelare e tramandare alle future generazioni.

Quanto appena esposto è solo un estratto di ciò di cui si parlerà nel convegno di giovedì 7 Aprile a ECOMED Progetto Comfort “La filiera del Vetro in Sicilia: a Marsala un successo di economia circolare”, dove gli argomenti ed i relatori verranno sapientemente moderati dal Dottor Tommaso Castronovo, Responsabile Rifiuti ed Economia circolare in Legambiente Sicilia.

In questa sede, gli ospiti chiariranno le potenzialità e gli aspetti, da quello sociale a quello economico, con un focus sul tema ambientale.

Quello in questione rappresenta un modello da cui tutti i soggetti interessati possono trarre vantaggio, semplice e allo stesso tempo espandibile, grazie al quale i Cittadini e le loro Amministrazioni avranno la certezza che i rifiuti differenziati andranno ad alimentare una filiera virtuosa ed interamente realizzata in Sicilia. Per di più, i fruitori degli imballaggi, ed in particolare le Cantine vinicole Siciliane, potranno fregiarsi di aver realizzato un prodotto interamente siciliano, dall’uva alla bottiglia.

Per sintetizzare, l’unione di queste sinergie confluisce in un prodotto a basso impatto ambientale, il cui imballaggio è stato interamente realizzato in Sicilia da O-I Italy SpA, da vetro siciliano trattato e recuperato nel territorio da Sarco Srl, con una risultante notevole riduzione di consumi in termini di energia, di materie prime ed emissioni Co2 nell’atmosfera.

Sarà possibile seguire l'evento anche in diretta streaming, previa iscrizione al seguente link.