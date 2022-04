Marsala, eletto il nuovo comitato di sezione di Assoenologi Sicilia

08/04/2022 22:00:00

L’assemblea dei soci di Assoenologi Sicilia, riunitasi lo scorso lunedì 4 aprile, presso i locali dell’ISISS Abele Damiani di Marsala, ha eletto il nuovo Comitato di Sezione di Assoenologi Sicilia che resterà in carica per il prossimo triennio. Tante le riconferme ma anche i nuovi ingressi.

Tornano a far parte del Comitato di sezione i consiglieri uscenti Giacomo Salvatore Manzo, Salvatore De Vita, Francesco Asaro, Girolamo Merendino, Giovanni Angileri, Filippo Angileri, Giacomo Spanò, Antonino Santoro.

Cinque i nuovi consiglieri eletti: Tommaso Maggio, Giuseppe Figlioli, Giovanni Di Giovanna, Fabrizio Fiorino e Isabella Tumbarello.

A seguito dell’elezione, il nuovo Comitato ha riconfermato alla carica di Presidente l’enologo Giacomo S. Manzo. Vice-Presidenti sono invece gli enologi Salvatore De Vita e Giovanni Angileri.

L’enologo Francesco Asaro ricoprirà, come già nel precedente mandato, il ruolo di Segretario mentre l’enologo Antonino Santoro è stato scelto come rappresentante della Sicilia presso il Consiglio nazionale. L’enologo Maurizio Maurizi rappresenterà inoltre la Sicilia in Assoenologi Giovani.

“A nome di tutti i consiglieri eletti, ringrazio sentitamente l’assemblea dei soci che ci mostrato la propria stima affidandoci l’onere e l’onore di guidare la sezione Sicilia per i prossimi tre anni. Veniamo da un triennio difficile, segnato dalla pandemia e dell’incertezza. Questo ci rende ancora più impazienti di metterci a lavoro per dare il nostro contributo allo sviluppo del settore e alla crescita professionale della categoria” - ha commentato l’enologo Manzo. Già nei prossimi giorni il Comitato di sezione si riunirà per iniziare a definire obiettivi e strategie e programmare le attività a medio e lungo termine.