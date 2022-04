"I Leoni di Sicilia" diventa una serie Tv. Al via i casting, si cercano attori in Sicilia

10/04/2022 00:30:00

“I Leoni di Sicilia”, diventerà una serie TV. Diretta dal regista Paolo Genovese, prodotta dalla Compagnia Leone Cinematografica & Lotus Production srl, la serie si preannuncia già come un successo.

Casting in Sicilia: si cerca il giovane Florio.

In vista delle riprese, che si svolgeranno fra le città di Roma e Palermo da luglio a dicembre 2022, si cercano giovani attori che possano prendere parte alla saga. Nello specifico, si cerca al momento un giovane ragazzo siciliano, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, che dovrà interpretare il ruolo di Vincenzo Florio da giovane.

Non è necessario avere esperienza nel campo della recitazione, tuttavia ci sono alcuni requisiti da rispettare. Si cerca una persona dai colori chiari, preferibilmente senza piercing e tatuaggi in parti del corpo visibili. Occorre non avere rasature o doppi tagli e avere i capelli di colore naturale.

I casting directors specificano che non verranno accettate candidature da parte di minorenni e di non siciliani.

Come inviare la candidatura

In questa prima fase, i colloqui si svolgeranno online. Tutti coloro che sono interessati devono inviare una mail all’indirizzo ileonicasting@gmail.com con l’oggetto “VINCENZO FLORIO 18 ANNI”. Occorre, inoltre, allegare come file singoli i seguenti documenti:

Una foto primo piano su sfondo neutro [no autoscatti, no occhiali da sole, no foto al mare];

Una foto figura intera su sfondo neutro [no autoscatti, no occhiali da sole, no foto al mare];

Dati anagrafici completi del candidato (cognome, nome, data e luogo di nascita, città di residenza) nel corpo della mail;

Due contatti telefonici nel corpo della mail.