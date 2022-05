Mazara: il comune pubblica tre avvisi di mobilità esterna, c'è anche il dirigente della polizia municipale

03/05/2022 22:00:00

Il comune di Mazara cerca il dirigente del Comando di Polizia Municipale, un Istruttore Informatico categoria C e un collaboratore tecnico con mansioni di autista scuolabus categoria B3. Tre figure prossionali per le quali ha pubblicato all'albo pretorio online tre avvisi di mobilità esterna.

Dirigente Pm: In vista del termine servizio dell'attuale dirigente/comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino, che a breve andrà in pensione, l'amministrazione ha indetto una procedura per la copertura di un posto di dirigente del Comando Pm attraverso la mobilità volontaria esterna. I titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso enti pubblici, in qualità di dirigente di Pm o, se appartenente a comparto diverso, in qualifica dirigenziale con profilo professionale compatibile, potranno partecipare all'avviso pubblico inviando la domanda entro e non oltre il 29 maggio 2022 a mezzo pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

Altri particolari e informazioni nell'avviso. Per scaricarlo clicca nel link: Avviso mobilità Dirigente comando Pm.

Istruttore Informatico cat. C1 e collaboratore tecnico categoria B3: Scadono sempre il 29 maggio i termini per la presentazione delle domande per la copertura di un posto di Istruttore tecnico Informatico e di un posto di collaboratore tecnico con mansioni di autista di scuolabus. Anche in queste procedure sono stati emanati avvisi di mobilità esterna volontaria e tra i requisiti occorre essere titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso enti pubblici.

Per ulteriori particolari e gli avvisi di domanda clicca nel link: Avvisi di mobilità Istruttore Informatico e Collaboratore tecnico autista scuolabus.

*****

Marina Di Guardo presenta il thriller “Dress Code Rosso Sangue” - Domenica 8 maggio alle ore 18 nell’atrio del Collegio dei Gesuiti - Partirà da Mazara del Vallo, domenica 8 maggio, il nuovo Tour book Sicilia di Marina Di Guardo per la presentazione del libro “Dress Code Rosso Sangue” edito da Mondadori.

La location scelta per la tappa mazarese del book tour dell’apprezzata scrittrice piemontese di origini siciliane, nonché mamma di Chiara Ferragni, è il Collegio dei Gesuiti, dove ha già presentato nel 2019 “La Memoria dei Corpi” e nel 2021 “Nella buona e nella cattiva sorte": due thriller di grande successo. L’appuntamento è alle ore 18 di domenica 8 maggio (ingresso libero fino ad esaurimento posti). La presentazione di Dress Code Rosso Sangue è organizzata da Emanuela Lo Cascio per il Tuareg Eventi, con la collaborazione dell’amministrazione comunale che ha messo a disposizione la location. Dialogheranno con l’autrice Francesco Mezzapelle (giornalista) ed Ettore Bruno (addetto stampa del Comune di Mazara del Vallo). Letture a cura di Martina Calandra. Ambientato nel jet set milanese il libro ha come protagonista Cecilia, giovane avvocato che sceglie di lasciare lo studio legale del padre per lavorare in uno showroom di un famoso stilista. L’assassinio dello stilista ed i susseguenti colpi di scena rendono il thriller avvincente ed adrenalinico-.