Un articolo del Guardian sulle ultime incredibili scoperte a Mozia

Il Cothon di Mozia non era un porto, come si pensava. Ma qualcos’altro, una vasca religiosa allineata con le stelle. Non c’è che dire, i fenici erano un popolo incredibile.

E’ una delle tante scoperte fatte sull’isola della laguna dello Stagnone, a Marsala, e di cui ne ha parlato il Guardian. Il prestigioso giornale britannico nei giorni scorsi ha dedicato un articolo sulle ultime scoperte fatte a Mozia. “Il "porto" fenicio in Sicilia si è rivelato essere un sito religioso allineato con le stelle”.

Sulla costa occidentale della Sicilia si trovano i resti dell'antica città di Mozia. Lì, un complesso di templi e santuari offre una finestra sulla vita dei coloni fenici che viaggiarono dal Libano attraverso il Mediterraneo nel primo millennio a.C.

Mentre Motya è stata studiata per un secolo, il sito sta ancora rinunciando a nuovi segreti. All'inizio di questo mese un bacino rettangolare, a lungo ritenuto servito da porto artificiale per la protezione delle navi militari e la partecipazione al commercio, si è rivelato essere qualcosa di completamente diverso: un sito religioso, progettato e costruito per allinearsi perfettamente con le stelle.

Il bacino, più grande di una piscina olimpionica, fu ricostruito nel 550 aC insieme a Mozia dopo essere stato distrutto in un attacco di Cartagine, un'altra colonia fenicia al di là del mare in Tunisia. La città fu poi abbandonata in epoca romana.

La parete sud del 'kothon', che separa la piscina dalla Laguna di Marsala. Fotografia: Spedizione dell'Università La Sapienza di Roma a Mozia

Sin dalla scoperta della piscina negli anni '20, si pensava che fosse un "kothon", un porto militare artificiale. I kothon sono abbastanza comuni nel Mediterraneo, afferma Ania Kotarba, docente di archeologia alla Flinders University. Il più famoso è a Cartagine. Ma recenti scavi e decenni di ricerca guidati dall'archeologo Lorenzo Nigro dell'Università La Sapienza di Roma e pubblicati sulla rivista Antiquity questo mese hanno portato alla luce indizi che suggeriscono invece che la piscina sia il cuore di un vasto sito religioso.

"Le piscine sacre sono meno comuni [del kothon]", afferma Kotarba. "Quindi uno su una tale scala è piuttosto impressionante."

Dalla ricerca del suo team, le percezioni del bacino sono "drammaticamente cambiate", afferma Nigro.

Quello che per secoli è stato un porto potrebbe presto essere interpretato come “una vasca sacra al centro di uno dei più grandi complessi cultuali del Mediterraneo preclassico”.





Dissotterrando la verità

La nuova indagine del bacino iniziò 12 anni fa, quando furono scoperti i resti di un tempio del dio Ba'al dove gli escavatori si aspettavano di trovare edifici portuali. Ba'al - una parola semitica ampiamente usata che significa "signore" - è stata spesso paragonata al dio greco Orione, che si credeva esistesse come una costellazione tra le stelle.

Kotarba dice che Ba'al era associato al dio delle tempeste nel periodo fenicio. Poiché i Fenici erano noti per essere marinai, commercianti ed esploratori, le loro divinità erano associate ai corpi celesti. "Il loro sostentamento era collegato ai movimenti celesti intorno al cielo", dice. “Le tempeste sono il più grande avversario per i marittimi e il dio delle tempeste potrebbe interrompere i loro passaggi sicuri.

"Quindi non è inaspettato che il loro santuario chiave sia dedicato a Ba'al e abbia qualcosa a che fare con l'astronomia che elabora il movimento dei corpi celesti", dice Kotarba.

Al centro della piscina c'era una statua di Ba'al di 10 piedi. Il suo busto è stato scoperto negli anni '30 in una laguna vicina e sul bordo della piscina sono stati trovati blocchi di pietra usati per i suoi piedi.



Citando Leonardo da Vinci, dice Nigro; “l'unico specchio buono nell'antichità è l'acqua.

"È diventato chiaro che la funzione del bacino era quella di essere una piscina per osservare le stelle, riflettendole come uno specchio", dice. La sua ricerca ha scoperto che il riflesso dell'acqua è stato utilizzato come strumento per mappare il movimento delle stelle per la navigazione, qualcosa di cruciale per i Fenici, che Kotarba chiama "i più grandi navigatori del Mediterraneo e oltre".



"Un pezzo di umanità nel passato"

Dopo aver mappato il sito, il team di ricerca ha anche trovato la configurazione di Motya stessa allineata con i cieli.

Le caratteristiche principali si allineano con le costellazioni: il tempio di Ba'al si allinea con l'ascesa della costellazione di Orione al solstizio d'inverno. Recenti scavi hanno anche trovato molti altri templi ai margini della piscina, insieme a colonne di pietra con iscrizioni, altari e offerte.

Criticamente, a differenza dei porti, la piscina non è collegata al mare. Il drenaggio del kothon per lo scavo è iniziato nel 2005. Così, una mattina quando Nigro è arrivato per trovare un piccolo stagno di “bella acqua trasparente” nella vasca, “non riusciva a capire come fosse possibile”.

Solo nel 2019 gli scavi hanno rivelato canali che portano l'acqua alla piscina da tre sorgenti naturali.

Nigro definisce la scoperta dello “strumento pre-scientifico” dei Fenici un “pezzo dell'umanità nel passato”.

"Non possiamo usare la nostra scienza per comprendere questa scienza del passato", ha detto Nigro al Guardian. “Ma può insegnarci che esiste una diversità nella scienza. Potrebbero esserci soluzioni per noi. I Fenici colonizzarono, costruirono culture e civiltà. Hanno costruito strade e attraversato mari, ma non hanno mai distrutto il loro ambiente.

"Siamo l'unica civiltà che distrugge l'ambiente", dice. "Dovremmo chiederci, siamo noi quelli che hanno più scienza, o loro?"