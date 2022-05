 Marsala, iniziano le manifestazioni garibaldine con il Monumento ai Mille chiuso e inagibile

10/05/2022 06:00:00

Iniziano oggi a Marsala le manifestazioni garibaldine che si protrarranno fino a venerdì 13 maggio. Ci saranno convegni, presentazione di libri, intitolazioni di strade, l'immancabile rievocazione storica dello sbarco dell'Eroe dei due mondi a Marsala con i due piroscafi "Piemonte e Lombardo" e la partecipazione delle scolaresche.

Ci saranno, dunque, tutti gli ingredienti classici per ricordare l'epopea garibaldina, mancherà soltanto una cosa, la più importante: il Monumento ai Mille che è chiuso da tempo, per motivi molto gravi, non bazzecole, mancano, infatti, le autorizzazioni da parte del demanio marittimo (per un'opera pubblica).

A proposito di questo, l'assessore ai Lavori Pubblici Arturo Galfano, lo scorso novembre ci disse che si stava cercando di superare questa "criticità", ma da allora non se n'è saputo più nulla. Ma ci sono, come ha detto lo stesso assessore, e come si può vedere anche dall'esterno della struttura dei lavori di manutenzione da fare. L'occasione delle manifestazioni garibaldine poteva essere quella buona per informare la città sul perché il Monumento continua a rimanere chiuso, cosa ne impedisce la riapertura, quali lavori sarà necessario fare e quanti soldi dovranno essere impiegati. Cose che non sappiamo, l'unica cosa certa è che il monumento è stato vandalizzato più di una volta e si trova, come abbiamo raccontato ieri, in una situazione di incuria più totale, con le erbacce, che spuntano dai muri esterni sempre più malridotti, le plafoniere rubate e i fili lasciati pericolosamente scoperti. Del Monumento ai Mille nei giorni scorsi si era tornato a parlare per una sua possibile destinazione a centro convegni per il riutilizzo degli scarti di pesce, smentita poi dal sindaco Grillo che ha detto che questo luogo diventerà un hub turistico. Speriamo che sia così e che alle prossime celebrazioni dell'epopea garibaldina si possa tornare a fruire del monumento.

IL PROGRAMMA - È dedicata ad una donna la prima giornata delle “Celebrazioni Garibaldine 2022”, a Marsala dal 10 al 13 Maggio. Il programma, promosso dall'Amministrazione Grillo, vede come primo appuntamento, oggi alle ore 17, l'intitolazione del tratto finale di via Mario Nuccio alla patriota “Rosalie Montmasson”, l'unica donna che partecipò alla spedizione dei Mille che da Quarto sbarcarono a Marsala. Di origini francesi, Rosalie (classe 1823) conobbe il futuro marito Francesco Crispi prima a Marsiglia e, poi, durante l'esilio piemontese del giovane rivoluzionario siciliano. Vissuta in un primo momento in Francia, la coppia tornò in Italia nel 1859, prendendo subito contatto con le compagnie garibaldine che preparavano lo sbarco in Sicilia. Durante la spedizione dei Mille si occupò prevalentemente della cura dei feriti, prestò il suo servizio nelle ambulanze di Vita, Salemi ed Alcamo dove i siciliani la ribattezzarono Rosalia. Separatasi da Crispi per presunte irregolarità del matrimonio contratto a Malta (sembra che il prete celebrante fosse in quel momento sospeso a divinis), Rosalia continuò a vivere a Roma con la pensione assegnata ai Mille e morì in povertà nella capitale: qui riposa in un loculo concesso gratuitamente dal Comune nel cimitero del Verano.

Il Libro "La Ragazza di Marsiglia" - Maria Attanasio ce la racconta nel romanzo “La Ragazza di Marsiglia” che è quasi una storia al femminile sul Risorgimento. L'appuntamento nel Complesso San Pietro (ore 18), cui parteciperanno gli studenti delle Superiori, si aprirà con i saluti del sindaco Massimo Grillo e del vice sindaco Paolo Ruggieri. Dopo l'introduzione della responsabile della Biblioteca comunale Milena Cudia, la giornalista Jana Cardinale dialogherà con l'autrice Maria Attanasio.

L'11maggio, lo Sbarco dei Mille e il ricordo del bombardamento - A Marsala, l'11 Maggio unisce in un'unica data Risorgimento e Storia Contemporanea. Pagina di speranza quella del 1860, quando sbarcarono i Mille; giornata nefasta la ricorrenza del 1943, in piena seconda guerra mondiale. Quel bombardamento causò distruzione e vittime: oltre mille civili i cui nomi sono impressi sulla stele di Villa Del Rosario. E qui, Mercoledì prossimo, alle ore 16, le Autorità istituzionali deporranno una Corona d'Alloro per commemorare quei caduti che, afferma il sindaco Massimo Grillo, “alla luce del conflitto in corso riaprono una ferita che solo la pace duratura può continuare a lenire e che, invece, oggi si riapre in tutta la sua lacerante atrocità”.

La Rievocazione dello Sbarco - Il doveroso riconoscimento ai caduti marsalesi sarà preceduto, in mattinata, dalla rievocazione dello storico Sbarco nel Porto. Qui, alle 9:45, grazie alla collaborazione offerta dall'82° CSAR dell'Aeronautica Militare di Trapani - dopo l'esecuzione dell'Inno Nazionale - sarà effettuato il passaggio della Bandiera Italiana con un elicottero HH-139B. Successivamente, ancora l'AM sarà protagonista di una dimostrazione di soccorso in mare. A seguire, la rievocazione del simbolico approdo dei due piroscafi - “Piemonte e Lombardo” - per l'Unità d'Italia e per la Pace nel Mondo”. Studenti delle scuole marsalesi sbarcheranno con il Tricolore e tante altre bandiere - a cominciare da quelle ucraina e russa - che sventoleranno a bordo e sulla banchina del Porto. Da qui, al termine, Rappresentanti istituzionali, Associazioni e Scolaresche giungeranno in corteo in Piazza della Repubblica dove interverrà il sindaco Massimo Grillo.

Itinerario Garibaldino - Nel pomeriggio, la giornata dell'11 Maggio si concluderà nelle storiche “Cantine Florio” (ore 17:00) dove verrà presentato il nuovo “Itinerario Garibaldino”. Consentirà di visitare strade, piazze, monumenti, ecc. sulle orme del Generale che ritornò a Marsala nel 1862: il tutto corredato da una segnaletica con codice QR che, dal sito www.welcomemarsala.it, racconterà storia e aneddoti di quella pagina risorgimentale. A seguire, sempre nella Cantina Florio, l'illustrazione del progetto Waterfront che si svilupperà sul lungomare, dallo storico molo Florio (lo stabilimento è inserito nell'Itinerario garibaldino) fino a poco oltre quello di fronte la Palazzina Ingham.

Il vice Presidente del Centro Studi Risorgimentali e Elio Piazza: "Nel clima dell’auspicato ritorno alle manifestazioni garibaldine, la nostra Città si appresta a celebrare l’evento dello Sbarco dei Mille con il programma reso noto ieri. Questo Centro Studi, in occasione del 150° anniversario dell’epica impresa, ha prodotto un DVD contenente il Power Point dal titolo “I MILLE A MARSALA” che descrive quanto accaduto quell’11 Maggio del 1860". Nel giugno del 2018 ho ritenuto di far cosa utile alla diffusione della memoria storica donare e consegnare personalmente detto DVD alle Ditte vinicole, alle Strutture Alberghiere, alle Scuole di ogni ordine e grado, alle Emittenti Locali, Circoli ed Associazioni. Certamente esso sarà stato ben conservato in qualche cassetto e ritengo che sia venuto il momento di tirarlo fuori per proiettarlo nella ricorrenza dello Sbarco. Tale suggerimento, ovviamente, lascia liberi di aderivi o di rimanervi indifferenti".