20/05/2024 20:14:00

Ci risiamo, Marsala è nuovamente senza acqua. Da alcuni giorni non c'è erogazione con tutti i disagi del caso per i cittadini.

Si è verificato una rottura alla condotta idrica primaria all'altezza di contrada Pastorella (foto) e questo ha costretto il servizio idrico integrato a interrompere l'erogazione dell'acqua in tutta la città, anche se le maggiori criticità si prevedono nella zona Nord.

Tecnici e operai sono al lavoro per riparare il danno che causerà un black out idrico di 48 o 60 ore. Dopo lo scavo e la riparazione, occorrerà prima immettere nuovamente l'acqua nella condotta - comunicano dal comune -. Il servizio idrico per fronteggiare le esigenze primarie di strutture sanitarie e/o assistenziali o di cittadini ha predisposto un Servizio di approvvigionamento a mezzo autobotti.