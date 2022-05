Tragedia sulle strade siciliane. Morti due giovanissimi

15/05/2022 16:05:00

Nuova tragedia sulle strade in Sicilia. A perdere la vita, a Corleone, due giovanissimi: Giulia Sorrentino, diciottenne, e Rosario Leto, sedicenne. I due, entrambi corleonesi, si trovavano, insieme ad altri due ragazzi, un 19enne e un 17enne, a bordo di una Fiat Punto quando l'auto, per cause in corso d'accertamento, è uscita fuori strada sulla statale 118.



La 18enne e il 16enne sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo e sono morti sul colpo. Gli altri due occupanti del veicolo, un 19enne (che si sarebbe trovato al volante) e un 17enne, sono rimasti all'interno del mezzo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Strazianti le immagini che si sono ritrovati davanti, con i corpi senza vita sull'asfalto, e le richieste di aiuto da parte di chi era rimasto tra le lamiere.

“La nostra comunità è in lacrime per il tragico incidente stradale che ha strappato alla vita due giovani corleonesi nel fiore degli anni. L’amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio e si stringe, in questo momento di grande dolore, alle famiglie dei due giovani”. Lo dichiara il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi che interpretando il comune sentimento della cittadinanza, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore delle famiglie, ha proclamato per il giorno dei funerali, il lutto cittadino e l’esposizione delle bandiere del Comune a mezz’asta.