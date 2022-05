La giocatrice della Fly Volley Marsala Giulia Modena testimonial della Sicilia

19/05/2022 17:00:00

Da quando è arrivata a Marsala, si è innamorata della città e di tutta la Sicilia. Tant'è che Giulia Modena, giocatrice dell'A29 GesanCom Fly Volley Marsala, è tra le testimonial della Sicilia nel progetto "SeeSicily".

La giocatrice toscana, da un anno nel roster marsalese, è protagonista, infatti, dello spot sulla Sicilia. "Ho fatto di tutto per rimanere. Cara Sicilia, tu sei la mia fonte di ispirazione quotidiana" dice l'atleta mentre scorrono nel video le immagini dell'Isola e, naturalmente, di Marsala.

Parole magiche, come magico è il momento della Fly che viene da una spettacolare vittoria in quel di Ravenna contro le padrone di casa della Teodora per 1-3, in “gara uno” di finale PlayOff promozione per la B1