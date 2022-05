Torna Cantine Aperte. Ecco chi partecipa alla 30^ edizione nel trapanese e in Sicilia

20/05/2022 06:00:00

Torna l'iniziativa "Cantine Aperte", l'edizione 2022 mette assieme ancora una volta vino, musica e natura nei giorni di sabato 28 e domenica 29 maggio 2022. Sono trascorsi 30 anni da quando in toscana, alcune aziende lungimiranti iniziarono l'avventura con la prima edizione.

Si aprono gli spazi delle aziende, si inizia a pensare al vino e al suo acquisto in maniera diversa, si compie una vera rivoluzione che avvicina il consumatore più attento come anche il neofita ma anche i giovani e le famiglie. Inizia un’avventura che cambia tutto il mondo vitivinicolo, creando degli spazi nuovi dove vivere esperienze enoturistiche di qualità, nel segno della convivialità, della cultura del vino e dell’accoglienza.

Sono tantissime le cantine siciliane che partecipano all'iniziativa 2022 che prevede due giorni di visite e degustazioni. Ecco quali sono:

ALESSANDRO DI CAMPOREALE (Camporeale) - Due giorni di visite guidate e degustazioni nella cantina Alessandro Di Camporeale dove sono previsti due tipi di esperienze. La visita "Food & wine" comprende la visita guidata in cantina, la degustazione dei vini aziendali, quattro assaggi food e il laboratorio sensoriale "Formaggi & Vini". Mentre la visita "wine" comprende la visita guidata in cantina, la degustazione dei vini aziendali e il laboratorio sensoriale "Formaggi & Vini". Entrambe le visite sono disponibili fino a esaurimento posti.

BAGLIO DI PIANETTO (Santa Cristina Gela) - Una giornata en plein air nello chateau siciliano alle porte di Palermo dove l'iniziativa è in programma solo nel giorno di domenica 29 maggio, quando sia la tenuta che la cantina aprono le porte con un programma ricco di gusto e natura: visite guidate tra vigneti e Cantina, degustazioni vino cibo e intrattenimento musicale live.

Per partecipare a Cantine Aperte è necessaria la prenotazione online sul sito della cantine. Le visite iniziano alle 10.30 con turni ogni mezz'ora. Il tour ha un costo di 20 euro (più 5 di cauzione per il calice ) ed è gratuito per i minori di dieci anni.

DONNAFUGATA (Marsala, Pantelleria, Contessa Entellina, Vittoria, Randazzo) - Per la prima volta, Donnafugata aprirà tutte le sue Tenute per due giorni di visite e degustazioni in un’atmosfera intima e immersiva: dalle cantine storiche di Marsala, a Contessa Entellina, dall’Etna a Vittoria. Tra le principali novità 2022 la degustazione Music & Wine e l’inaugurazione dell’accoglienza presso la Tenuta di Contessa Entellina, là dove nasce Donnafugata. Prenota ora la degustazione che preferisci e vivi un’esperienza unica degustando i sapori della Sicilia direttamente dalle terre di Donnafugata.

Una particolare novità saranno le degustazioni Music&Wine attraverso le quali i visitatori vivranno un’esperienza multisensoriale: ogni vino sarà accompagnato da un brano musicale le cui note e andamento ritmico si abbinano alle sensazioni della degustazione. Tutte le degustazioni sono con posti limitati e acquistabili fino ad esaurimento sul sito di Donnafugata.

Duca di Salaparuta e Florio aprono le porte agli enoturisti con un programma ricco di attività - Domenica 29 maggio 2022 torna Cantine Aperte, l’evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino per promuovere la cultura dell’enoturismo in Italia. Anche in questa edizione le cantine del Gruppo Duca di Salaparuta si preparano ad accogliere i visitatori per raccontare due gioielli enologici della Sicilia.

A Marsala, lambita dal mare e dai venti, le storiche Cantine Florio si apriranno per svelare la loro geografia unica al mondo e l’incredibile storia del Marsala. Un programma che nell’arco della giornata, dalle 11:00 alle 19:30, vedrà alternarsi diversi percorsi di visite e degustazioni in collaborazione con i ristoratori locali.

Cantine Aperte Florio Per informazioni e prenotazioni: Tel: (+39) 0923 781305/317/306 visitaflorio@duca.it

Duca di Salaparuta - Sulla costa nord della Sicilia, a Casteldaccia, in provincia di Palermo, Duca di Salaparuta attenderà i visitatori per condurli alla scoperta dei classici dell’enologia Siciliana e delle sue icone, come Duca Enrico, il primo Nero d’Avola in purezza nella storia dell’isola. A partire dalle ore 11:00 la cantina sarà pronta ad accogliere gli ospiti con visite guidate, degustazioni, specialità enogastronomiche, wine experience, musica e un’esclusiva verticale di Duca Enrico. Cantine Aperte da Duca di Salaparuta Per informazioni e prenotazioni: visitaduca@duca.it | tel. 091945252

Cantine Pellegrino - Quest'anno con l'occasione di Cantine Aperte le storiche cantine marsalese offriranno la possibilità di vivere due esperienze differenti: una spumeggiante matineé musicale delizierà l’atmosfera delle nostre Cantine Storiche con un’edizione speciale dell’Ouverture Music Delight Pellegrino: Tour guidati delle cantine e a seguire tapas, vino e dj set di fronte al panorama unico delle Egadi. Al tramonto, appuntamento alla Salina Genna con visita delle saline + degustazione guidata dei Vini Pellegrino al tramonto, accompagnata da dj set e sax acustico. Sempre in compagnia dello straordinario scenario dello Stagnone. H.10,30 – 16,30 Ouverture Music Delight alle Cantine Pellegrino - H. 18,30 – 20,00 Degustazione Guidata alla Salina Genna Per info e prenotazioni: https://visit.carlopellegrino.it Tel. 0923.719970/97.

TENUTA SAN GIAIME (Gangi) - Per Cantine Aperte a Gangi, la tenuta è pronta ad accogliere ospiti ed appassionati winelovers, invitando a trascorrere una giornata immersi nel verde del parco della Tenuta e degustare i suoi vini BIO accompagnati da assaggi di prelibatezze locali.

TENUTE ORESTIADI (Gibellina) - Una giornata di festa, tra vino, musica dal vivo e buon cibo quella in programma nei giorni di Cantine Aperte. Visite in cantina, degustazione, un percorso di trekking urbano e ancora una master class e pranzo con prodotti del territorio e poi vino e musica dal vivo con "I Pagoda Universe".

Inoltre, per i partecipanti alla manifestazione sarà possibile, per la giornata del 29 maggio durante gli orari di apertura (9.00 -13.00/15.00 -18.00) visitare la Fondazione Orestiadi pagando al Museo un biglietto simbolico di 1€a persona.

Il contributo di partecipazione è di 20 euro (intero) e di 15 euro (dai 4 ai 18 anni). Il pagamento si effettua in loco il giorno stesso dell’evento. Per partecipare è necessaria la prenotazione online su Cantine Aperte nel sito di Tenute Orestiadi o via email ad enoturismo@tenuteorestiadi.it

Di deguito l'elenco delle cantine aperte in Sicilia:

PALERMO - Alessandro Di Camporeale (Camporeale); Baglio di Pianetto (Santa Cristina Gela); Cantine Duca Di Salaparuta (Casteldaccia); Tenuta San Giaime (Gangi).

CATANIA - Cantine Nicosia.

SIRACUSA - Cantina Ramaddini; Cantine Gulino.

TRAPANI - (Marsala) Assuli; Cantine Fina; Cantine Florio; Firriato; Funaro srl; Tenute Maltese; Tenute Orestiadi. Cantine Pellegrino