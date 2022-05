Musumeci ha pubblicato un documento con tutte le cose fatte. Ecco come scaricarlo 

22/05/2022 15:00:00

Alla disperata ricerca di una ricandidatura, Nello Musumeci ha fatto pubblicare sul sito della Regione Siciliana il consuntivo del suo governo.

Si tratta di un documento di circa cento pagine che riassume, in estrema sintesi, alcuni dei risultati raggiunti dal governo regionale fino al dicembre del 2021.

Fra questi, per citare qualche esempio, l’avvio di due Zes (in Sicilia orientale e occidentale), lo sblocco dei concorsi regionali dopo 30 anni, gli oltre 900 milioni spesi per i diversamente abili, il finanziamento di opere contro il dissesto idrogeologico per 567 milioni di euro, il risanamento dei conti regionali, l’assunzione di circa 9mila professionisti della sanità nel biennio 2018-2020, la istituzione di 10 Parchi archeologici e di nuovi musei, la nuova legge Urbanistica e la procedura per realizzare due termovalorizzatori per i rifiuti. E, ancora, centinaia di milioni spesi per l’edilizia scolastica, sanitaria e per infrastrutture stradali, portuali e digitali. Nell’opuscolo anche i dati su agricoltura, attività produttive e fondi europei.

Il documento si può leggere e scaricare da qui.

