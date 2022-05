Custonaci: l'incidente e la morte del giovane Mario Pellegrino

Non si ferma l'ondata di commozione a Trapani, Custonaci e non solo, per la morte del giovane Mario Pellegrino, deceduto a soli 16 anni per un incidente mortale avvenuto nella notte tra Sabato e Domenica, a Trapani, in via Virgilio. Il...