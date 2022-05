Erice, Oddo e la lista in meno: "Andiamo avanti"

22/05/2022 12:55:00

Continua la campagna elettorale ad Erice.

La mancata approvazione della lista “Erice Pulita” pregiudica la campagna elettorale del candidato sindaco di Erice Maurizio Oddo e della coalizione che lo sostiene: “Andiamo avanti con la stessa determinazione e, se possibile, con maggiore convinzione di prima, consapevoli della validità della nostra proposta di governo e certi del successo che ci attende”, dice il candidato sindaco. “Questa mancata approvazione, dovuta a una questione prettamente tecnica e non ad altre ragioni, come da alcuni insinuato – precisa – non cambia i nostri obiettivi”. Oddo ringrazia pubblicamente i candidati della lista “Erice Pulita” che, seppure non più impegnati in prima persona, assicura, continueranno a essere parte integrante della coalizione. “Ho avuto rassicurazione da parte loro – spiega – che si impegneranno personalmente per la buona riuscita del progetto. Da parte mia ho assicurato che gli obiettivi della lista, legati alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente, Università e Città inclusiva, temi da me pienamente condivisi, saranno portati avanti dal resto della coalizione”. In sintesi Erice Pulita rimane - come di fatto lo era - nel DNA del programma del candidato sindaco.



Il senatore grillino, Vincenzo Maurizio Santangelo, insieme ad Oddo, e al vicepresidente del Consiglio comunale di Erice e candidato, Alessandro Barracco, ha incontrato l'Associazione AIFA Onlus Sicilia. Al centro dell'incontro il Disturbo da Deficit dell'Attenzione ed Iperattività (ADHD), che oggi interessa circa il 5% di bambini e il 2,5% degli adulti e consiste nella persistente presenza di disattenzione e/o iperattività-impulsività che interferisce con lo sviluppo. Associazioni e pazienti richiedono normativa e linee guida adeguate in grado di migliorare il trattamento terapeutico, sia psicoeducativo che farmacologico, nell'ambito dei Servizi territoriali della Sanità pubblica e attraverso i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), al pari di quanto già stato fatto con altri disturbi e patologie.