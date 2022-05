Giovedì Santo a Marsala, la lettera di Don Giacomo per ringraziare ...

22/05/2022 10:01:00

Trascorso oltre un mese dalla Sacra Rappresentazione 2022 (14 aprile 2022), interpretando i sentimenti di tutti i membri della Confraternita di Sant’Anna guidata dai cari commissari Dottoressa Liliana Amato e dal dottore Manfredo Spadaro, desidero rivolgere un sentito ringraziamento a coloro che in vari modi hanno contribuito alla realizzazione della medesima.



Grazie ai recitanti che nel poco tempo disponibile per le prove hanno interpretato brani del Vangelo rivelatori dell’Amore di Dio per ciascuno di noi; grazie ai vari figuranti e a quanti hanno svolto un ruolo per lo svolgimento della Sacra Rappresentazione.

Grazie all’Hotel “Via col Vento” per aver ospitato la vestizione della Veronica e delle due ancelle; grazie ai signori Angileri Biagio Massimo, Angileri Martino, Nizza Giuseppe e Zingales Salvatore per aver fornito la prestazione dei cavalli.

Grazie alle associazioni Lisola Onlus e C.P.A Sports per aver provveduto a curare l’area per l’accoglienza dei nostri fratelli e sorelle disabili; grazie al Comitato locale di Marsala della Croce Rossa, alla Protezione Civile Associazione GIVA e alle forze dell’ordine per aver provveduto alla sicurezza di tutti e all’assistenza sanitaria;

Grazie ai vari Sponsor di questa edizione 2022, a quelli che già si erano impegnati nel 2020 e a quanti in anonimato o nel loro piccolo hanno voluto contribuire per la riuscita della Sacra Rappresentazione. Il loro contributo è espressione di sincero legame e di incoraggiamento per questo Sacro Evento che, attirando numerosi turisti e devoti, rende preziosa la vita di Marsala. Essi sono: Ottica Polaris in Via S. Cammareri Scurti, 2; Foto Unopiuno in Via Curatolo; Foto Valenti in Piazza Purgatorio; Pescheria “Le Delizia del Mare” in Piazza Marconi; Cantina Baglio Diar in Via Lipari; Juparana’ in Piazza F. Pizzo; Antica Salumeria Caruso in Via XIX Luglio, 105; Ristorante “La Corte dei Mangioni” in Via G. Bovio; Ristorante “La Bottega del Carmine” di Via Caturca; Ristorante “San Lorenzo 2.0” in Via G. Garaffa, 60; Calzature Geox di Via Roma; Cassata Sicilian Food presso Conad di Triglia Scaletta (Petrosino); Vitaggio “Noleggio e vendita fotocopiatore” in Piazza P. Borsellino; Pizzeria “La Pergola” in Corso Gramsci; Ottica Vogue in Via E. Alagna; Cantine Pellegrino in Via del Fante; Il Panettiere Soc. Coop. in Via Mazzini; Pizzeria “U Re 2” in Corso Gramsci, 19; Egadi Charter; Trattoria Garibaldi in Piazza Addolorata; Gianquinto Autoricambi in Piazza Caprera, 26; Calzature Giattino in Via C. Isgrò, 88; Spedizioni Mail Boxes di Cinzia Morana in Via Mazzini, 89; Glamour Bags e More in Via XI Maggio, 56; Supermercato Megamarket in C.da Terrenove; Trinacria Cofani Srl in Mazara del Vallo; Supermercati SISA in Via D. Alighieri; Di Giovanni Srl Cartoleria e Articoli da regalo in Via degli Atleti, 85; Tabaccheria Montalto in Piazza della Repubblica, 7; Fiorista Ragona – D’Antoni in Via Itria, 80; Carburanti Anselmi Andrea in C.da S. Giuseppe Tafalia; Casa Angelica B&B in Via Sirtori, 65; Euroittica Lilybetana di Mario Rallo in Via Colaianni; Domus Elettroforniture in Via Sirtori, 33; Bar “Roma” in Via Roma; Bar “Pausa Caffè” in Piazza Caprera; Mistretta Mobili in Via B. Di Pietra, 58; Foto Giattino in Via G. Amendola; Cantine Fina in C.da Bausa; Caffè Bernini in Via Roma, 74; Morsi e Sorsi di Lillo Gesone in Via A. Diaz, 66; S.M. Inox S.r.l. in Via D. Alighieri, 7; Cantine Mothia in Via Sappusi, 12; La Loggia Lounge bar S.R.L in Largo Dittatura Garibaldina; Cartoleria “Il Matitone” in Via dei Mille, 58; Lavanderia “Oceano” in C.da Cozzaro, 285; Farmacia Bonfanti in Via Trapani 150; Panificio Daidone in C.da Paoline, 49; Centonze Gioielleri in Corso G. Amendola, 11; Supermercato Conad “Lilibeum” in Via Mazara 160; Ristorante “da Saro” in C.da Birgi Novaloro; Gi e Vi Ceramiche in C.da Cutenazzi, 19; Bar MilleCaffè in Via Scipione l’Africano, 47; Ristorante “Divino Rosso” in Largo A. Di Girolamo, 13; Agrifarm in C.da Fontana di Leo; Vespa Club Ruote d’Occidente; Pasticceria Stella in Corso Calatafimi, 29; Angileri Fiori in Via XIX Luglio,151; Pasticceria “Pasquale” in Via Trapani, 64; Lorelai Casa Vacanze in Via B. Di Pietra, 22; Vetreria Vento in Vicolo Carnaro, 10. Selmar Technologies SRL

Grazie all’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Massimo Grillo per i vari servizi concessi (pulizia, sedie area disabili, servizio dei Vigili Urbani, propaganda sulla pagina FB del Comune). Grazie a coloro che tramite i social hanno dato la possibilità a quanti impossibilitati a presenziare per motivi di salute o di lontananza geografica di sentirsi partecipi di questo evento che annualmente segna la vita di Marsala. E grazie a quanti hanno affollato le strade di Marsala per seguire e lasciarsi interrogare dalle parole del Vangelo. In questo tempo segnato dalle sofferenze causate dalla pandemia e in ultimo dalla guerra in terra ucraina, il mistero d’Amore che Gesù ha rivelato sulla Croce possa indurre noi tutti ad essere strumenti di pace laddove viviamo e segno della Consolazione di Dio. Grazie.

Don Giacomo Marino

direttore spirituale della Confraternita “Sant’Anna