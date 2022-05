Custonaci: l'incidente e la morte del giovane Mario Pellegrino

23/05/2022 07:16:00

Non si ferma l'ondata di commozione a Trapani, Custonaci e non solo, per la morte del giovane Mario Pellegrino, deceduto a soli 16 anni per un incidente mortale avvenuto nella notte tra Sabato e Domenica, a Trapani, in via Virgilio.

Il ragazzo era, con un amico, a bordo di uno scooter «Honda Sh» e si è scontrato con un altro giovane di 22 anni anche lui in sella ad uno scooter «Yamaha Majestic 400». L’incidente è avvenuto in Via Virgilio all’altezza del negozio Ingroshop.

Il 22enne che viaggiava a bordo dello scooter ha riportato gravi ferite. Dopo essere stato portato all'ospedale di Trapani, è stato trasferito al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo in prognosi riservata. Ferite lievi per il giovane che viaggiava con Mario.

Sulla dinamica dello scontro, ancora non chiara, indagano i Carabinieri di Trapani.

La famiglia Pellegrino è molto conosciuta a Custonaci perchè la famiglia possiede la Sud Marmi, dove lavorano il padre di Mario, Francesco, ed i fratelli, tra cui Vito Pellegrino, presidente di Assindustria Trapani. Il nonno è stato anche Sindaco di Custonaci.