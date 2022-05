23/05/2022 14:24:00

Si continua a parlare di incidenti a Trapani, non solo per la tragica morte del ragazzo di sedici anni, Mario Pellegrino, di Custonaci, ma anche per l'incidente clamoroso che ha visto una vettura entrare dentro un negozio, frantumando la vetrina.

L'incidente è avvenuto in Via Convento San Francesco di Paolo, e alla guida della Mercedes c'era un uomo, che adesso si trova ricoverato in gravi condizioni.

Ma la cosa singolare è che l'uomo nel 2018 travolse due turiste ceche al lungomare Dante Alighieri, ferendole gravemente. L'uomo aveva patteggiato la pena. Qui l'articolo dall'archivio di Tp24.