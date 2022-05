Spaccio di droga e maltrattamenti in famiglia. Due arresti a Trapani

24/05/2022 11:37:00

Due uomini sono stati arrestati dalla squadra mobile di Trapani. Si tratta di un trentaseienne di origini tunisine, sbarcato in Italia clandestinamente, arrestato in esecuzione un ordine di carcerazione disposto a seguito di una condanna comminata dal Tribunale di Roma per reati di spaccio di stupefacenti, commessi proprio nella Capitale.

Gli agenti della Polizia di Stato, lo hanno identificato ed eseguito il provvedimento che ne imponeva la cattura, conducendolo presso il carcere di Trapani, dove dovrà espiare la pena pari a circa due anni di reclusione.

La seconda persona arrestata è un sessantenne di origini trapanesi, sottoposto agli arresti domiciliari, regime in cui dovrà scontare una pena di oltre 4 anni, comminata per il delitto di maltrattamenti in famiglia.