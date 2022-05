Trapani, 24 milioni di euro per la Colombaia 

24/05/2022 15:01:00

Ventiquattro milioni di euro, sono stati stanziati dal Governo nazionale, nell'ambito del Pnrr, per il recupero della Colombaia di Trapani. Lo ha annunciato il sindaco Giacomo Tranchida nel corso di un convegno organizzato dall'associazione Salviamo la Colombaia che ha festeggiato i 20 anni di fondazione.

Adesso si attende l'avvio dell'iter burocratico da parte della Regione siciliana dopodichè verrà indetta la gara per la realizzazione del progetto di fattibilità.

Nonostante la buona notizia, durante la manifestazione non sono mancate le polemiche. A sollevarle, il presidente dell'associazione Luigi Bruno: “Le nostre sollecitazioni in difesa dell'antico castello non sono mai state ascoltate”. Da anni, infatti, Salviamo la Colombaia di batte per il recupero del monumento, ma le istanze sono sempre cadute nel vuoto. Nel corso del suo intervento Giuseppe Romano ha fatto un excursus sull'importanza storica della Colombaia. Gaspare Panfalone, invece,ha sottolineato che la Colombaia potrebbe far parte di un programma per la sistemazione del porto.