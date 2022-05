Aperte le iscrizioni per Miss Mare 2022

24/05/2022 02:30:00

La Campisi Group comunica l'apertura delle iscrizioni al MISS MARE 2022.

Lo scopo della partecipazione di una ragazza al Concorso Internazionale "MISS MARE 2022" è quello di farsi notare, per avere l'opportunità di essere prodotta ed inserita a livello Nazionale nel variegato mondo dello Spettacolo –Moda – Cinema – Pubblicità e Televisione, in base alla propria fisicità e attitudini artistiche.

Qui le indicazioni su come partecipare comunicate dall'organizzatore:

L'iscrizione è gratuita. Inviare tramite whatsapp, eventuale Curriculum, Dati anagrafici con residenza attuale, Misure: Altezza, Fianchi, Seno, Professione attuale e Studi. Indicare le proprie ambizioni ed eventuali appartenenze esclusive ad agenzie o agenti vari, oppure specificare se si è Free Lance. Inviare delle foto naturali intere, in bikini e a mezzo busto evidenziando il viso. N.B. Non inviare materiale fotografico con ritocchi artistici. Al Concorso Miss Mare, possono partecipare ragazze Italiane e Straniere, sposate e non, di età compresa tra i 17 e 28 anni.

Al ricevimento dell'iscrizione valuteremo il tutto e contatteremo la richiedente per eventuale colloquio telefonico, casting in presenza, successivamente verrà decisa l'ammissione o meno alle selezioni del Concorso, che si svolgeranno nelle città che l'organizzazione renderà note. Il Concorso Internazionale Miss Mare, giunto alla 34°edizione è una Produzione di Natale e Piero Campisi di cui sono proprietari dal 1987.

Non si chiedono soldi, non si vendono servizi vari, anzi, il Gruppo Campisi investe economicamente su nuovi volti e talenti che ambiscono alla professione artistica della Moda, Tv, Cinema, Pubblicità. Info: cell. 349/3156000.