Trapani: aggredisce la compagna e la minaccia di morte, arrestato dai carabinieri

25/05/2022 11:06:00

Aggredisce la compagna con un coltello e la minaccia di morte. Un 42enne ericino è stato arrestato dai carabinineri di Trapani che hanno applicato il provvedimento restrittivo emesso a suo carico dal gip del Tribunale di Trapani.

L’uomo è destinatario della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

La compagna dell’uomo lo ha denunciato confessando di essere vittima di gravi e ripetute violenze fisiche e verbali che le facevano temere per la propria incolumità e per quella di suo figlio minorenne e per queasto motivo ha trovato ospitalità presso una struttura protetta, insieme al figlio.

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini dei Carabinieri, l’uomo avrebbe più volte aggredito la donna e minacciata di morte, anche con l’uso di un coltello, per poi chiuderla dentro casa e sottrarle il telefono cellulare in modo che la stessa non potesse chiedere aiuto. L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.