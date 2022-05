Covid in provincia di Trapani. Diminuiscono positivi e ricoverati, nessun morto

25/05/2022 15:00:00

Lieve diminuzione degli attuali positivi al Covid in provincia di Trapani. Sono 2.817 i positivi secondo quanto comunica l'Asp di Trapani (ieri erano 19 in più).

Sono in totale 102.331 i trapanesi che hanno avuto il Covid e che sono guariti (ieri erano 102.086) dato invariato quello dei morti: 662 da inizio pandemia. Ci sono meno persone ricoverate negli ospedali: nessuno si trova in terapia intensiva, 7 in terapia semi-intensiva (ieri 8), 38 in degenza ordinaria (ieri 41), 5 in Covid hotel Rsa (come ieri).

Questa invece la situazione per città: 534 a Marsala (541), 479 a Trapani (528), 336 a Mazara del Vallo (337), 334 ad Alcamo (304), 172 a Castelvetrano (158), 171 ad Erice (176), 89 a Paceco (96), 85 a Castellammare del Golfo (88), 77 a Campobello di Mazara (80), 69 a Valderice (76), 65 a Salemi (60), 57 a Partanna (55), 46 a Petrosino (44), 42 a Pantelleria (40), 38 a Custonaci (38), 33 a Calatafimi Segesta (35), 29 a San Vito Lo Capo (26), 27 a Favignana (27), 26 a Misiliscemi (25), 24 a Buseto Palizzolo (24), 22 a Santa Ninfa (24), 20 a Poggioreale (16), 16 a Salaparuta (12), 15 a Gibellina (14), 11 a Vita (12).