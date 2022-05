Marsala, domenica 29 maggio Open Day alle Cantine Pellegrino

26/05/2022 18:00:00

Cantine Pellegrino celebra l’Open Day del 29 maggio prossimo con un’edizione itinerante che unisce vino, natura, musica e storia. Si inizia alle 10.30 con le visite nelle Cantine Storiche e un’edizione speciale dell’Ouverture Music Delight, una spumeggiante Matinèe musicale con dj set e percussioni che farà vibrare l’atmosfera di note vivaci.

La visita guidata delle Cantine Storiche di Marsala è anche l’occasione per godersi un viaggio a ritroso nel tempo, dal 1880 ad oggi, tra centinaia di botti e barrique e vini che qui affinano da decenni. Numerose le sale da percorrere all’interno, ognuna delle quali custodisce tesori e tradizioni di grande fascino, dalla Sala Botti Grandi alla Sala Soleras, dalla galleria dei manifesti alla sala che custodisce i calchi in gesso della Nave Punica, relitto unico al mondo.

Le terrazze dell’Ouverture, in perfetta simbiosi con la natura sono il luogo in cui invitiamo i nostri ospiti a degustare vino e tapas in un perfetto abbinamento di profumi e sapori, di fronte al panorama unico delle Egadi.

Al tramonto celebriamo insieme ai winelovers il nostro legame con un luogo unico e fuori dal tempo: la Salina Genna, quintessenza della Sicilia Occidentale.

L’Open Day è l’occasione per inaugurare la stagione che vedrà nuovamente Pellegrino quale partner di questa località incantata e dei suoi tramonti.

Dopo la visita guidata alla Salina, inizierà la degustazione tecnica di tre Vini Pellegrino accompagnata dalle dolci note del sax acustico e da un Dj set. Il pairing tra musica e vino vedrà alternarsi i nostri Isesi, Il Salinaro e Old John alle armonie del sax e ai colori del tramonto in un crescendo multisensoriale.