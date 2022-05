E' morto l'uomo che ha sfondato con l'auto una vetrina a Trapani 

26/05/2022 15:16:00

Deceduto l'uomo che, domenica scorsa, a Trapani, si era schiantato con l'auto, una Mercedes, contro la vetrina di un negozio. Le ferite riportate nell'impatto violento non gli hanno dato scampo.



L'incidente è avvenuto in Via Convento San Francesco di Paolo. S L'uomo per cause che sono in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo. Scattato l'allarme è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Si tratta della stessa persona che nel 2018 travolse due turiste ceche al lungomare Dante Alighieri, ferendole gravemente.

E' la seconda vittima nello stesso fine settimana a Trapani. Poche ore prima, infatti, nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo di 16 anni di Custonaci, è morto in un incidente in Via Virgilio.