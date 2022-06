Il Pnrr e la costruzione delle nuove scuole in Sicilia

21/06/2022 06:00:00

Sono 14 le nuove scuole che saranno realizzate e finanziate con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in Sicilia. Per la provincia di Trapani, l’unica città ammessa è stata Marsala con un finanziamento di cinque milioni di euro con i lavori all’ex Scuola elementare e materna “G. Cosentino” dove saranno realizzate 15 aule e uno spazio comune per la scuola d’infanzia (circa 300 alunni), un’Aula Magna, locali Mensa, aule Didattica di sostegno, Laboratorio informatico, linguistico e artistico, locali per personale e docenti.

I quattordici i comuni interessati in Sicilia - Bisogna dire che sulla somma di 5,2 miliardi di euro previsti dal Pnrr per la realizzazione e messa in sicurezza di asili nido e scuole per l’infanzia, per la costruzione di scuole innovative, per l’incremento di mense e palestre, per la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico, in Sicilia è arrivata una fetta davvero esigua anche per le poche candidature arrivate. Per l’Isola sono stati finanziati 59 milioni e 562mila euro destinati alla demolizione e costruzione delle scuole “in situ”, oltre a Marsala nei comuni di: Palma di Montechiaro, Ribera, Comiso, Adrano, Siracusa, Capo d’Orlando, Santa Flavia, Favara, Motta Sant’Anastasia, Acireale, Aci Sant’Antonio, Taormina e Messina.

Sicilia ottava in Italia - La Sicilia con queste cifre si piazza all’ottavo posto tra le regioni per gli interventi destinati alla costruzione di nuove scuole, dietro a Campania, prima con una somma di 213 milioni di euro, e poi Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Puglia, Veneto e Marche.