26/06/2022 20:00:00

E' Giorgio Comito, di 20 anni, la nuova vittima della strada a Palermo. Il giovane ieri pomeriggio si è schiantato con il suo scooter Honda su un palo dell'illuminazione in via Villagrazia.

Il giovane è stato trasportato in ambulanza al Civico, dove è arrivato in arresto cardiocircolatorio, è stato trasferito nel reparto di Prima rianimazione, ma le sue condizioni si sono aggravate e nonostante i tentativi dei medici di tenerlo in vita, non c'è stato nulla da fare.