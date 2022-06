29/06/2022 07:10:00

Il Comune di Trapani sta assegnando in questi giorni l'ultima tranche dei fondi riservati ai buoni spesa Regionali, in riferimento ai mesi di Febbraio e Marzo 2022.

“Dopo un rallentamento nella gestione delle domande causata anche da una fitta corrispondenza con gli uffici della Regione Siciliana, riusciamo ad erogare un ulteriore sostegno a circa 700 famiglie per un importo complessivo di 340.000 Euro di buoni spesa spendibili nei supermercati accreditati – dichiarano il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l'Assessore Vincenzo Abbruscato -. Anche con l’essenziale sostegno dei nostri uffici dei Servizi Sociali e facendo valere le nostre evidenti ragioni, si attua un ulteriore aiuto economico alle famiglie in conseguenza della pandemia e secondo i criteri fissati dal decreto assessoriale. Nonostante l’iter lungo e farraginoso, siamo soddisfatti per il raggiungimento dell’obiettivo auspicato”.

Intanto si aggiorna la short list di operatori economici da accreditare per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas) oltre che dispositivi di protezione individuale e pagamento di utenze domestiche di luce e gas, tramite buoni spesa/voucher per l’emergenza socio-assistenziale da Covid-19 Poc Sicilia 2014/2020.

Tutte le info al link https://www.comune.trapani.it/informazioni/aggiornamento-short-list-operatori-economici-accreditati-per-la-spendibilita-dei-buoni-spesa-regionali/