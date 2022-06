Miss Italia, tantissime le iscrizioni e le selezioni in Sicilia 

30/06/2022 04:00:00

Nella prima estate post pandemia boom di iscrizioni e serate per Miss Italia in Sicilia. Più di cinquecento le ragazze già iscritte al Concorso in attesa di partecipare alle numerose selezioni in programma in tutta l’isola.

Si è già iniziato con le prime selezioni ma il clou sarà nel mese di Agosto con eventi praticamente ogni sera nelle piazze finalmente piene di pubblico dopo le restrizioni degli ultimi due anni.

La passione per Miss Italia in Sicilia è sempre stata tanta ma quest’anno si avverte ancora di più la voglia di assistere, partecipare e fare il tifo per le ragazze siciliane che vantano una grande tradizione alle Finali del Concorso con ben 11 vittorie fra cui spiccano Anna Valle, Francesca Chillemi, Miriam Leone, Giusy Buscemi.

Fra le città ospitanti gli eventi le riconfermate Avola, Gioiosa Marea, Melilli, Milazzo, Valderice e le new entry Alia, Bronte, Castellammare del Golfo, Gela, Menfi, Misterbianco, Ravanusa ed il centro storico di Ragusa, Patrimonio dell’Umanità UNESCO per il suo barocco, dove è già molto alta l’attesa per l’assegnazione del titolo speciale “Miss Ragusa Barocco” e per la presenza come

madrina della serata di Denny Mendez Miss Italia 1996.

Alla conduzione delle serate la collaudata coppia formata da Antonello Consiglio (presentatore di Miss Italia in Sicilia da 22 anni) e Chiara Esposito (showgirl già nel cast dell’Eredità su Raiuno e Temptation Island Vip su Mediaset) insieme a Miss Sicilia Giada Rumè. Gli eventi di Miss Italia in Sicilia sono curati dall’esclusivista regionale Salvo Consiglio con il suo staff tutto al femminile Anna Salanitro, Ekaterina Melnikova, Ilenia Scuderi, Tiziana Resina.