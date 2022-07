Covid, la situazione a Marsala. Boom di contagi, invito alla prudenza 

03/07/2022 07:16:00

Dal Sindaco in giù, a Marsala sono in tantissimi ad aver contratto il Covid, come nel resto della Sicilia. In città la paura del virus è tornata tra i cittadini, tanto che è partita al corsa al tampone, di nuovo, anche se sono tantissimi i marsalesi che hanno il Covid e irresponsabilmente non lo dicono per evitare problemi sul luogo di lavoro o l'isolamento.

Così come sono tantissimi i marsalesi che hanno abbandonato ogni precauzione, e non mettono più la mascherina, che pure è una barriera formidabile contro il rischio del contagio.

A Marsala il dato totale aggiornato al 2 Luglio segnala un totale di 1035 contagiati, con un aumento di 135 casi in più in un giorno, più del 10%.

Di questi 1035, 65 sono sintomatici e ben 34 ricoverati. Tre ricoverati su quattro sono persone che non hanno completato la vaccinazione, o addirittura non l'hanno fatta.