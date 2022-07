Trapani, in beneficenza sei tonni sequestrati 

04/07/2022 19:34:00

Questo pomeriggio i militari della Capitaneria di Porto di Trapani hanno donato in beneficienza sei esemplari di tonno rosso, per oltre una tonnellata di peso totale, sequestrati a bordo di un motopesca algerino approdato nel porto di Trapani il 26 giugno scorso, che non aveva dichiarato il pescato catturato prima dell’arrivo in porto.

L’accertamento a bordo del motopesca straniero da parte dei militari della Guardia Costiera era iniziato a seguito dei controlli documentali delle comunicazioni obbligatorie che i motopesca non comunitari devono inviare prima di approdare in porto.

Dall’esame degli atti depositati in Capitaneria era stata verificava la violazione degli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale, quindi il Comandante del motopesca era stato sanzionato con un verbale di € 2.666, con il contestuale sequestro dei tonni non dichiarati.

Oggi, dopo la visita del Medico veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, che ha dichiarato idonei al consumo umano gli esemplari di tonno rosso congelati e conservati nelle celle refigerate del motopesca, il pescato catturato è stato totalmente devoluto in beneficienza al Banco alimentare della Sicilia occidentale, che redistribuirà il prodotto alle strutture Caritative convenzionate (Parrocchie, Istituti religiosi, associazioni di volontariato, ecc.).