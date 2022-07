Il centrocampista Enrico Zampa torna a giocare con il Trapani

15/07/2022 11:04:00

Il Trapani calcio ha acquisto a titolo definitivo il centrocampista Enrico Zampa. 30 anni lo scorso 18 Marzo, per lui si tratta di un ritorno in granata. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Zampa passa alla Salernitana nel 2013/14 con cui vince il campionato di Serie C2. Dopo la breve parentesi con la Feralpisalò, arriva a Trapani nel 2014/15 in Serie B dove colleziona 18 presenze. L’anno successivo, sempre in cadetteria, gioca con la Ternana. Le sue ultime esperienze in C si dividono tra Ancona, Rieti e Monopoli. La passata stagione ha iniziato tra le file del Potenza; a Gennaio il passaggio alla Turris.



«Questa città mi ha accolto quando ero un ragazzino e torno adesso che sono un uomo», afferma. «Non appena ho saputo dell’interessamento del Trapani, ho dato sin da subito la mia disponibilità: poco mi importa della categoria, mi interessa riportare il Trapani dove merita. Non voglio fare promesse perché nel calcio ci sono tanti fattori ma posso garantire esperienza, tanto lavoro quotidiano per far sì che il Trapani possa tornare in alto il prima possibile».