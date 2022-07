Marsala, cade un ramo sul pubblico durante la presentazione di un libro a Villa Cavallotti

25/07/2022 08:07:00

Tanta paura sabato sera a Villa Cavallotti, a Marsala, durante la rassegna letteraria Il Mare colore dei libri.

Durante la presentazione di un libro, infatti, un grosso ramo si è improvvisamente spezzato ed è crollato sulla platea.

Solo per fortuna non ci sono stati feriti. Ecco cosa racconta una spettatrice a Tp24. "Improvvisamente mi sono sentita un peso in testa e coperta da rami e fogliame, scioccata e spaventata mi sono resa conto che era caduto sulla mia testa e su quella di altri spettatori un ramo. Fortunatamente me la sono cavata con escoriazioni alle braccia , ematoma e un graffio alla testa, il fogliame ha attutito la caduta del ramo". Tra l'altro sabato sera non c'era vento. Quindi ci si chiede perchè ha ceduto il ramo. "Perché l'albero non era stato potato? La "villa" come la chiamiamo noi siciliani non era rimasta chiusa per manutenzione? Chi ha fatto la manutenzione? E inammissibile che si organizzino delle iniziative interessanti e colte e non si curi l'ambiente in cui si svolgono".