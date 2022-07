25/07/2022 11:35:00

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto un giovane trapanese classe 2001 per il reati di evasione.



Il ragazzo in atto agli arresti domiciliari per doga, arrestato pochi giorni fa dai militari dello stesso reparto, sarebbe evaso già in due circostanze in pochissimi giorni venendo rintracciato fuori dalla sua abitazione senza autorizzazione.

A seguito delle udienze di convalida veniva nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.