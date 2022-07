Centinaia di sbarchi in Sicilia. Al collasso i centri di Lampedusa e Pantelleria

25/07/2022 08:49:00

E' un flusso continuo di sbarchi di migranti in Sicilia, favoriti dalla buone condizioni del mar Mediterraneo. Sono 25 quelli arrivati ieri a Marettimo che in serata sono stati trasferiti a Trapani.

Nei giorni scorsi c'erano stati altri due sbarchi sulla più lontana delle Egadi, mentre un altro sbarco era avvenuto a Marsala la notte tra giovedì e venerdì scorso, quando un gommoncino è arrivato fino in una spiaggia del litorale sud.

E da Pantelleria, dove la situazione rimane critica, sono arrivati a Trapani 48 migranti, trasferiti con una nave di linea. Di questi tre sono stati arrestati per reingresso in Italia ma rimessi in libertà dall'autorità giudiziaria per altri quatto, invece, c'è stato un provvedimento di respingimento e si trovano al CPR di Milo in attesa di rimpatrio, gli altri, hanno fatto richiesta di protezione internazionale e si trovano in strutture di accoglienza.

A Pantelleria, come dicevamo, sono 64 i migranti presenti all'ex caserma Barone, sempre se nella notte non ne sono arrivati altri e del totale 25 sono positivi al Covid. Questa settimana a Trapani e a Pantelleria arriverano i rappresentanti della commissione europea per la verifica dei posti disponibili.

Continua, invece, l'emergenza a Lampedusa dove sono 21 gli sbarchi, per un totale di 595 migranti, avvenuti dalla mezzanotte di sabato scorso. L'hotspot, che ha una capienza di 350 posti, è di nuovo al collasso, con 1.500 persone presenti. Al momento, a quanto pare, non sono previsti trasferimenti.

Ma è emergenza in tutta la Sicilia. Un peschereccio con a bordo 500 persone è stato soccorso al largo della Libia: a Messina ne sono sbarcati altri 179, oltre alle salme di 5 persone decedute per cause non ancora accertate. Gli altri sono stati dirottati a Portopalo di Capo Passero, Catania e Crotone.