Il Covid in provincia di Trapani. Diminuiscono i positivi: 7700 casi in totale

25/07/2022 15:00:00

Dopo diversi giorni torna a comunicare i dati sul Covid l'Asp di Trapani. E si registra una diminuzione degli attuali positivi, altro segno dell'inversione di tendenza della curva. Sono 7.708 gli attuali positivi, l'ultimo bollettino di mercoledì ne segnava oltre 9800.

Una persona è ricoverata in terapia intensiva, 10 in semi intensiva, 69 in degenza ordinaria, 15 in covid hotel Rsa.

Questi i numeri per città (tra parentesi la rilevazione precedente in ciascun comune): 1.778 positivi a Marsala (2.028), 1.297 a Trapani (1.747), 896 a Mazara del Vallo (1.000), 607 a Castelvetrano (715), 534 ad Alcamo (755), 441 ad Erice (614), 233 a Castellammare del Golfo (351), 231 a Valderice (364), 221 a Campobello di Mazara (283), 186 a Paceco (225), 161 a Partanna (206), 147 a Petrosino (181), 139 a Pantelleria (168), 136 a Salemi (195), 129 a Calatafimi Segesta (172), 114 a Custonaci (149), 87 a Gibellina (123), 87 a Favignana (80), 82 a Santa Ninfa (104), 74 a San Vito Lo Capo (114), 65 a Buseto Palizzolo (94), 47 a Misiliscemi (66), 28 a Salaparuta (42), 20 a Poggioreale (31), 18 a Vita (23).